Shell voldoet bij lange na niet aan vonnis in klimaatzaak en vestigt hoop op hoger beroep

Shell voldoet bij lange na niet aan het vonnis van de rechter die in 2021 bepaalde dat het bedrijf zijn uitstoot drastisch omlaag moet brengen. Dat concludeert actiegroep Milieudefensie maandag in een eerste eigen onderzoek naar de naleving van het vonnis.

De milieuorganisatie spitte Shells meest recente klimaatplannen en jaarverslagen door. De meest schokkende conclusie, volgens de milieugroep, is dat het olie- en gasbedrijf voor het omlaag brengen van 95 procent van zijn uitstoot voor 2030 geen plannen heeft. En dat terwijl Shell van de rechter zijn best moet doen om deze in die tijd bijna te halveren.

Shell zelf presenteert een radicaal ander verhaal. In de eigen directe activiteiten – oliewinning, -raffinage enzovoorts – zegt het bedrijf wel degelijk grote stappen te zetten om de drastische uitstootvermindering voor 2030 te halen. Dat Shell het vonnis zou negeren is ‘misleidend’, zegt een woordvoerder.

Greintje van de uitstoot

Wie van de twee heeft gelijk? Dat is een moeilijke vraag, waarvan het antwoord eigenlijk in de toekomst ligt.

Shell gaat namelijk tegen het vonnis in beroep. Hoogstwaarschijnlijk start het proces later dit jaar. Dat Shells uitstoot in zijn bedrijfsvoering inderdaad met 45 procent omlaag moet ten opzichte van 2019, dat zal wel overeind blijven, vermoeden klimaatjuristen Tim Bleeker (Vrije Universiteit) en Elbert de Jong (Universiteit Utrecht), die de zaak vanaf de zijlijn op de voet volgen.

Maar in die winning en bewerking van olie en gas ligt slechts een greintje van de uitstoot. 95 procent van de broeikasgassen komt vrij wanneer klanten Shells producten verbranden. In het huidige vonnis geeft de rechter Shell een ‘zwaarwegende inspanningsplicht’ om ook die uitstoot, verderop in de keten dus, met 45 procent te verlagen voor 2030. Hier zal Shell in het hoger beroep vol tegen ingaan. De grote vraag wordt dan ook of deze eis overeind blijft, zegt Bleeker. “Dit wordt juridisch vuurwerk.”

‘Ongezonde’ afbouw van fossiel

Critici van het vonnis vinden dat de rechter in 2021 te veel op de stoel van de wetgever is gaan zitten, door van Shell te vragen binnen negen jaar tijd zijn hele business om te gooien.

Daarnaast zal de vraag naar olie- en gas zelfs in de meest ambitieuze beleidsplannen van overheden niet met 45 procent dalen voor 2030. Energieanalist Jilles van den Beukel van het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) vindt het huidige vonnis daarom ‘absurd.’ “Zelfs in het 1,5-gradenscenario daalt de vraag naar olie en gas met 10 tot 20 procent. Hoe kan je dan verwachten dat Shell met 45 procent omlaaggaat?”

Shells CEO Wael Sawan zei recent tegen de Britse krant The Times dat het ‘ongezond’ zou zijn om olie en gas rap af te bouwen, en dat dit alleen zou leiden tot hogere energierekeningen, en klanten die naar de concurrent gaan.

Evidente verantwoordelijkheid

Tegelijkertijd, zegt Bleeker, probeert Shell zich er wel heel makkelijk vanaf te maken. Het bedrijf neemt de komende jaren nauwelijks bindende verantwoordelijkheid voor de uitstoot die vrijkomt bij het verbranden van zijn producten.

En Shell is wel degelijk medeverantwoordelijk voor de uitstoot van automobilisten, stelt Bleeker. Door het oppompen van fossiele brandstoffen komt koolstof die veilig was opgeslagen uiteindelijk in de atmosfeer terecht. “Met andere woorden: ze brengen wel degelijk broeikasgassen in het systeem.” Juridische verplichtingen voor fossiele bedrijven om minder op te pompen, zijn volgens de jurist daarom logisch.

Onontgonnen terrein

Hoe ziet Shell zelf het verloop van die bulk van de uitstoot dan, bij zijn klanten? Het bedrijf zegt er weinig over, maar Milieudefensie diepte uit het meest recente jaarverslag op dat die de komende zeven jaar nog geen procent zal dalen. Shells wil daarentegen zijn ‘carbon-intensiteit’ omlaagbrengen. Oftewel: niet 45 procent minder benzine- of diesel verkopen, maar 20 procent duurzame energie daarbovenop in 2030, en 45 procent in 2035.

Zo gaat de ‘gemiddelde CO 2 uitstoot per product’ omlaag. Volgens Bleeker kun je dat vergelijken met een slager die zijn vleesaanbod niet wil verminderen, maar er wel vegaburgers naast gaat verkopen.

Klimaatzaak van de eeuw

Milieudefensie presenteert dit onderzoek als eerste in een reeks tot 2030, waarin het Shell elk jaar verantwoordelijk houdt voor de naleving van het vonnis. Of de meest ingrijpende plicht – het halveren van de uitstoot bij klanten – ook de komende jaren blijft bestaan, hangt van het hoger beroep af. Beide partijen zijn dit nu druk aan het voorbereiden.

Bleeker vermoedt dat Shell iets van een inspanningsplicht zal houden, ook voor de uitstoot door de producten die ze verkopen. Wel denkt hij dat het reductiepercentage van 45 procent best lager zou kunnen uitvallen.

Zoals anderen niet kunnen wachten op een WK voetbal, zo zitten hij en andere rechtsgeleerden wereldwijd klaar voor dit hoger beroep. Milieudefensie spreekt al sinds 2019 over de ‘klimaatzaak van de eeuw’, en ook Bleeker denkt dat in Nederland geschiedenis wordt geschreven. Dergelijke klimaatverplichtingen voor bedrijven zijn onontgonnen terrein – het Shell-vonnis is de eerste in zijn soort wereldwijd – en scheppen precedenten die ver buiten Nederland en fossiele bedrijven rijken.

