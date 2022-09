Shell-topman Ben van Beurden stapt op, maar zijn opvolger is nog niet bekend

De 64-jarige Van Beurden staat sinds 2014 aan het roer van het olie- en gasconcern en is daarmee een van de langer zittende CEO’s van Shell. Onder zijn leiding deed de multinational de grootste overname ooit, het nam in 2016 het Britse BG Group over voor 53 miljard dollar om meer in te zetten op gas.

De chemisch technoloog, sinds 1983 bij Shell in dienst, maakte meer roerige momenten mee bij het concern. De langdurig lage olieprijs een paar jaar geleden bracht Van Beurden ertoe voor het eerst in geschiedenis van Shell het dividend te verlagen.

Recordwinst van 18 miljard dollar

Inmiddels brengen de gestegen energieprijzen juist weer veel geld in het laatje. Afgelopen kwartaal boekte Shell een recordwinst van 18 miljard dollar. Ook vertrok het Brits-Nederlandse bedrijf onder Van Beurden uit Nederland.

Vorig jaar werd Londen het definitieve hoofdkwartier van het concern, dat daardoor de structuur van het bedrijf kon vereenvoudigen. Het predicaat ‘Royal Dutch’ is daarmee verdwenen.

In de periode dat Van Beurden Shell aanvoert, is het bedrijf steeds meer onder vuur komen te liggen van milieu-organisaties en de klimaatbeweging. Een uitspraak van Van Beurden uit 2016, ‘Ik pomp alles op wat ik op kan pompen’, is de topman veelvuldig nagedragen als onverantwoord met het oog op klimaatverandering.

Rechtszaak over CO 2 -uitstoot

Vorig jaar won Milieudefensie een rechtszaak tegen Shell omdat het bedrijf niet snel genoeg de CO 2 -uitstoot naar beneden brengt. Tijdens aandeelhoudersvergaderingen proberen activistische aandeelhouders zoals Follow This het bedrijf de laatste jaren een groener pad op te duwen.

Shell is onder Van Beurden enkele miljarden per jaar gaan investeren in hernieuwbare energie zoals windparken en waterstof. Het overgrote deel van de investeringen, 25 tot 30 miljard per jaar gaat nog naar de productie van fossiele brandstoffen.

De benoeming van Van Beurden tot bestuursvoorzitter kwam in 2014 als een verrassing. Hij volgde als relatieve onbekende de Zwitser Peter Voser op. Van Beurden studeerde chemische technologie in Delft en heeft zijn hele werkzame leven bij Shell gewerkt. Hij werkte in Azië, Afrika, de VS en in thuisbases het VK en Nederland.

Datum vertrek nog niet duidelijk

Wanneer de in Roosendaal geboren Van Beurden precies vertrekt is nog niet duidelijk. Volgens Reuters hebben twee kandidaten de beste papieren om hem op te volgen.

Het gaat om de Libanees-Canadees Wael Sawan, die nu de LNG-tak en hernieuwbare energie onder zijn hoede heeft. Ook wordt de Nederlander Huibert Vigeveno genoemd, verantwoordelijk voor de raffinaderijen van Shell en de marketing.

