Shell kan claim over CO2-compensatie niet waarmaken

Het College van Beroep vindt dat Shell ten onrechte claimt dat de schadelijke uitstoot van autorijden gecompenseerd kan worden door bomen aan te planten. De oliemaatschappij verliest een beroepsprocedure tegen een oordeel dat de Reclame Code Commissie eerder uitsprak. Shell toont niet of onvoldoende aan dat bosprojecten waarin het bedrijf investeert genoeg CO 2 opnemen om de uitstoot van fossiele brandstof volledig te compenseren.

Shell had aanvankelijk reclame gemaakt voor ‘CO 2 -neutrale’ autoritten. Dit zou volgens Shell mogelijk zijn door aan de pomp 1 cent extra per liter brandstof te betalen. Het bedrijf steekt dat geld in certificaten die zouden garanderen dat bomen elders in de wereld broeikasgas (CO 2 ) uit de lucht opnemen.

Tegen de claim dat de autoritten- CO2-neutraal zijn werd een zaak aangespannen door universitair docent aan de Vrije Universiteit Clemens Kaupa, Greenpeace en het burgerinitiatief Reclame Fossielvrij. Nadat zij die zaak wonnen veranderde Shell het woord ‘CO2-neutraal’ in ‘CO2-compensatie’. Nu oordeelt het college dat die claim ook onterecht is.

Het College van Beroep noemt de reclame van Shell over CO 2 -compensatie ‘een absolute milieuclaim’. Een bedrijf mag daar alleen mee pronken als voor zo’n claim voldoende wetenschappelijk bewijs is.

Kaupa en de twee organisaties kwamen tegen Shell in het geweer. Er is nooit te garanderen dat bomen blijven staan en ook op langere termijn broeikasgassen opnemen, terwijl broeikasgassen van de auto’s direct de atmosfeer invliegen. De Reclame Code Commissie zei daarover: “De schade van CO 2 aan het klimaat staat (...) vast, terwijl de olie- en gasmultinational nooit kan garanderen hoeveel en hoelang bosbehoud en geplante bomen CO 2 uit de lucht vasthouden.”

