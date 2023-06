Shell gaat zijn aandeelhouders ruimer belonen. Het dividend gaat omhoog en Shell koopt de komende zes maanden voor 5 miljard dollar eigen aandelen in. Het concern wil meer vloeibaar gas (lng) produceren dan het eerder van plan was. Er is sinds de Russische inval in Oekraïne veel vraag naar lng. De olieproductie zal in 2030 ongeveer net zo hoog zijn als nu.

Shell maakte dat bekend in New York waar de concerntop, inclusief de op 1 januari aangetreden nieuwe bestuursvoorzitter Wael Sawan, investeerders bijpraatte over zijn voornemens. Het huidige dividend – 0,2875 dollar per kwartaal – gaat met 15 procent omhoog en komt dan rond de 0,33 dollar uit. Dat is nog een stuk lager dan de 0,47 dollar die Shell voor de coronacrisis uitbetaalde.

Begin 2020 besloot de Shell-top voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog het dividend te verlagen: van 0,47 naar 0,16 dollar per kwartaal. Ben van Beurden, Sawans voorganger, zou later zeggen dat dat de moeilijkste beslissing was in de negen jaar dat hij leiding gaf aan Shell.

Leiding Shell is ontevreden over de beurskoers van het bedrijf

Daarnaast koopt Shell voor 5 miljard dollar eigen aandelen in. Dat stut de koers van het aandeel. Over die koers is de Shellleiding al lang ontevreden: concurrenten als Exxon en Chevron hebben een veel hogere waardering op de beurs. In de ogen van de Shellleiding wordt Shell ondergewaardeerd. Shell kondigde verder aan dat het op kosten zal besparen en in 2024 en 2025 iets minder zal investeren (22 tot 25 miljard) dan het eerder van plan was.

Opvallend is dat Shell zijn olieproductie voorlopig niet verlaagt. Ruim twee jaar geleden was Shell dat nog wel van plan: met 1 à 2 procent per jaar. Maar Shell stelt dat er in wezen weinig is veranderd. Volgens een zegsman is Shells olieproductie tussen 2019 en 2022 al afgenomen van 1,9 miljoen vaten per dag naar 1,5 miljoen vaten. Op dat peil zal de productie tot 2030 blijven. “De aangekondigde beperking is dus al gerealiseerd, alleen dan acht jaar eerder”, zegt de woordvoerder. Eerder dit jaar besloot concurrent BP om zijn olieproductie minder te beperken dan het eerder van plan was.

Groene investeringen moeten wel winst opleveren

Shell blijft investeren in hernieuwbare energiebronnen, waterstof, de opvang en opslag van CO 2 en in laadpalen voor e-auto’s. Maar die investeringen moeten wel voldoende winst opleveren. Dat geldt ook voor het leveren van gas en stroom aan huishoudens. Onlangs maakte Shell bekend dat het af wil van het bedrijfsonderdeel dat nu gas en licht verkoopt aan particulieren in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Mark van Baal, voorman van Follow This, een groep aandeelhouders die wil dat Shell sneller vergroent, oordeelt dat Shell de productie van fossiele brandstoffen tot 2030 verder zal opvoeren. “Dat is volstrekt in tegenspraak met de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs en met de uitspraak die de Nederlandse rechter heeft gedaan.” Milieudefensie noemt het “onbegrijpelijk dat Shell inzet op nog meer rendement op de korte termijn om aandeelhouders te paaien”, terwijl het bedrijf “van de rechter moet stoppen met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering”.

Shell meldde verder dat het zijn eigen uitstoot van methaan, een sterk broeikasgas, in 2030 tot bijna nul wil hebben teruggebracht. In 2025 wil het stoppen met het routinematig affakkelen van gas bij de olie- en gasproductie.

Lees ook:

Van de aandeelhouders hoeft Shell zijn uitstoot niet sneller te verlagen

Ondanks steun van grote institutionele beleggers steunde slechts een op de vijf aandeelhouders van Shell de oproep dat het bedrijf zijn uitstoot versneld vermindert.