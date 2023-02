Shell boekt recordwinst van ruim 42 miljard dollar in 2022

Nooit eerder kwam Shells jaarwinst zo hoog uit als in 2022. Net als Exxon en andere grote oliemaatschappijen, profiteerde Shell van de oorlog in Oekraïne. Door die oorlog stegen de prijzen van olie, maar vooral van gas en vloeibaar gas, enorm. Dat effect was het grootste in het tweede kwartaal van dit jaar: Shells kwartaalwinst kwam toen uit op 18 miljard dollar.

In de loop van het jaar begonnen de olie- en gasprijzen te dalen. Desondanks hield Shell ook aan het laatste kwartaal een flink bedrag over: 10,4 miljard dollar. De winst had nog iets hoger kunnen uitvallen als de EU en het Verenigd Koninkrijk geen extra belasting hadden ingevoerd op de extreem hoge winsten van olie- en gasmaatschappijen. Shell moest 1,9 miljard aan die belasting afdragen.

Vloeibaar gas leverde de meeste winst op

Ruim de helft van Shells winst (22 miljard) kwam uit de productie van vloeibaar gas (lng). Shell is in lng de grootste ter wereld. Lucratief was ook de olie- en gaswinning: 16,4 miljard. Een deel van de extra winsten vloeit naar Shells aandeelhouders.

Over heel 2022 keert Shell in totaal 26 miljard euro aan hen uit, deels in de vorm van dividend, deels door de inkoop van eigen aandelen. In het eerste kwart van dit jaar zal Shell nog eens voor 4 miljard dollar eigen aandelen inkopen. Eind vorig jaar kondigde het bedrijf al een verhoging van het dividend aan met 15 procent.

Shell zal dit jaar ongeveer net zoveel investeren als in 2022 of iets meer: tussen de 23 en 27 miljard. Wael Sawan, de nieuwe topman van Shell die Ben van Beurden op 1 januari opvolgde geeft om tien uur een toelichting op Shells jaarresultaten.

