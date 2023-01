Secrid wil geen leren portemonnees meer maken, maar wat is een groen alternatief?

Zalmvel, appelpulp en mango: het is maar een greep uit de materialen die Secrid inmiddels heeft getest. De Nederlandse producent van kleine portemonnees is op zoek naar een duurzaam alternatief voor het stierenleer waarvan de hoesjes om pashouders meestal worden gemaakt.

Maar écht duurzame alternatieven voor leer vinden is zo simpel nog niet, zegt Marianne van Sasse van Ysselt, samen met haar partner René van Geer eigenaar van het bedrijf. “Onze eisen zijn hoog. Ons streven is echt dat mensen die portemonnees tientallen jaren gebruiken. Toen we begonnen, hebben we bewust voor leer gekozen omdat dat lang meegaat en mooi veroudert. Ook zijn de mogelijkheden om het materiaal te recyclen, behoorlijk goed. Maar aan de intensieve veehouderij kleven natuurlijk ook de nodige bezwaren, zegt Sasse. “Zelf zijn we al dertig jaar vegetariër.”

Duurzaam en sociaal

Maar voor ander materiaal geldt eveneens dat het bestand moet zijn tegen intensief gebruik, want portemonnees worden talloze keren open- en dichtgeklapt en veelal in broekzakken meegedragen. “We hebben inmiddels ook een reparatieservice als er iets toch kapot gaat.”

Duurzaamheid was de drijfveer van het stel om begin jaren negentig een eigen ontwerpbureau te beginnen, en in 2009 volgde hun eigen merk Secrid. De eerste 13.000 portemonnees assembleerden ze aan hun eigen keukentafel. “We wilden iets doen waar we achter konden staan: een bedrijf dat zowel duurzaam als sociaal was. We hoeven geen gigantische onderneming te worden”, zegt Van Sasse.

De portemonnees van Secrid. Beeld Arie Kievit

Sociale werkplaatsen

Desondanks produceert Secrid jaarlijks inmiddels zo’n twee miljoen portemonnees, die ze exporteren naar meer dan tachtig landen. Vervalsers hebben het succes van de gepatenteerde cardprotector, die bankkaarten beschermt tegen het ongewenst lezen van passen, inmiddels ook ontdekt. Vooral sinds corona kampt het bedrijf met talloze copycats.

Secrid heeft zo’n 130 mensen in dienst, en biedt daarnaast werk aan meer dan honderd mensen bij vier Nederlandse sociale werkplaatsen, die de productie doen. “We horen wel eens dat we dat vanwege de prijs doen, maar dat klopt zeker niet. Het is duurder en je moet echt goed plannen. Onze portemonnees zijn populair als cadeaus, maar je kunt van werknemers in een sociale werkplaats niet verlangen dat ze in de weken voor kerst de productie zomaar verdubbelen.”

Natuurrubber

Met de eigen onderzoeksafdeling zoekt Secrid nu dus naar alternatieven voor leer. Bedenkers van nieuwe materialen weten het bedrijf wel te vinden en het aanbod is veelzijdig. Maar de meeste alternatieven stuiten tot nu toe op de nodige bezwaren.

Neem het appelleer, op het eerste gezicht een keurig hoesje dat oogt als echt leer. “Maar dat is een mengsel van kunststof en organisch materiaal, waardoor de sterkte van het kunststof afneemt en je beide materialen ook niet meer kunt recyclen”, aldus Van Sasse. Andere materialen, zoals het mangoleer van Fruitleather Rotterdam (gemaakt van mango’s die tijdens het transport zijn bedorven), hebben dat bezwaar niet, maar zijn nog niet sterk genoeg om te voldoen aan Secrids eisen.

“De beste alternatieven op dit moment zijn Mirum, gemaakt van natuurrubber, een circulair materiaal met een lange levensduur, en TPU, thermoplastic polyurethaan, hetzelfde materiaal dat gebruikt wordt voor luchtbedden”, zegt ze. “Net als van rubber kun je er hoesjes van maken die maar uit één component bestaan. Het heeft een zeer lange levensduur en is aan het einde volledig recyclebaar. Daardoor is het een zeer duurzame optie, zelfs al is het een kunststof.”

Wat voor Secrid ook een rol speelt, is de herkomst en het productieproces van de onderdelen. “We halen die bij voorkeur uit Nederland. Het aluminium profiel voor de pashouder komt bijvoorbeeld uit Helmond. Als we materialen van elders halen, letten we erop dat die producenten ook duurzaam en sociaal produceren. Het heeft weinig zin om hier heel duurzaam te zijn, als je werkt met materialen van elders die dat niet zijn.”

Verschillende ‘proefjes’ met andere materialen van Secrid. Beeld Arie Kievit

