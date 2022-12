Schoorsteenveger Monique Schreuder (62) is drukker dan ooit nu mensen van het gas af willen

“Het loopt de spuigaten uit”, zegt Monique Schreuder (62), terwijl ze op haar hurken voor het deurtje van een open haard zit. De derde deze ochtend, hierna komen er nog zes. Ze heeft haar mouwen opgestroopt en haar haren in een knot, maar vies wordt ze toch wel. Met flinke halen duwt en trekt ze een grote draad met aan het uiteinde een borstel de schoorsteen door.

“Zo deze is goed gebruikt”, zegt ze als haar telefoon gaat. “Met Monique Schreuder. Goedemorgen. Deze week? Zit u in de kou of wilt u de gaskraan liever niet opendraaien? Dat laatste? Dan wordt het op zijn vroegst half januari dat ik u kan helpen.” Dit soort gesprekken heeft Schreuder nu iedere dag, soms een paar keer per uur. En als iemand echt in de kou zit, dan komt ze “vanavond nog het kacheltje doen”, zoals ze dat zelf zegt.

Haar agenda zit bomvol. “Ik werk al sinds september zes dagen in de week, van half acht tot ongeveer zes uur”, zegt ze. Schreuder is niet de enige. Al haar collega’s hebben het druk. Nu de energieprijzen hoog zijn en het buiten koud is, stappen mensen liever over op de warmte van een open haard, hout-, kolen- of pelletkachel. “Om geld te besparen”, weet Schreuder.

Woekerprijzen voor oude kachels

De Nederlandse haarden en kachelbranche liet in juli aan Trouw weten dat de verkoop van hout- en pelletkachels alleen al in het eerste kwartaal met 30 procent omhoogging. Schreuder ziet het nu ook op Marktplaats en sociale media. “Er worden woekerprijzen gevraagd voor oude kachels in een slechte staat. Die sommigen dan nog zelf gaan installeren. Levensgevaarlijk”, zegt ze.

Op Facebook ziet ze steeds vaker mensen die haardhout verkopen. “Sowieso is hout nu duur. Een kuub kost al gauw 500 euro. Maar mensen betalen het omdat gas en elektriciteit nu ook heel duur zijn”, legt ze uit.

Ondertussen proberen steden als Utrecht het stoken van hout juist te ontmoedigen met subsidies. Houtrook leidt namelijk tot gezondheidsklachten, blijkt uit onderzoek van onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en onderzoeksinstituut TNO. Het bewustzijn daarover groeit wel, merkt Schreuder.

Stoken op de Zwitserse manier

Zelf hamert ze er bij haar klanten op dat het hout schoon en droog moet zijn en dat mensen op de Zwitserse manier moeten stoken. Dat betekent dat de houtkachel van boven naar beneden moet worden aangestoken.

Ze merkt ook een toenemende vraag naar rookfilters. De allerbeste hangen volgens haar in het crematorium. “Daar heb ik niets te vegen. Gelukkig maar. Je wilt niet dat mensen denken: hé, ik ruik mijn moeder”, zegt ze.

Met haar werk kan ze nu goed geld verdienen. Maar ze blijft, net als vorig jaar, 60 euro vragen voor het schoonmaken van een schoorsteen in haar werkgebied Rotterdam. Zo wil ze haar vaste klantenkring behouden.

Ook voor het installeren van een kachel of het plaatsen van een filter vraagt ze niet meer dan in rustige tijden. Andere schoorsteenvegers doen dat wel.

Inmiddels komt er flink wat roet uit de schoorsteen. “Zo dan!”, zegt ze tegen Marie Louise Elshout, haar vaste klant, die net koffie is gaan zetten. De twee honden in huis, Purito (Spaans voor sigaartje) en Dokus, vinden het reuze interessant. Dokus probeert zijn kop in de met doeken afgedekte open haard te steken.

Cola in de open haard

“Ook slechte schoorsteenvegers doen nu goede zaken”, vertelt Schreuder, die de hond een zetje geeft. “Er is in ons vakgebied geen handhaving op slecht werk. En ze kunnen het maken omdat maar weinig mensen dit werk willen doen.”

Onbegrijpelijk vindt ze. “Ik mag lekker vies worden, het dak op, overal een praatje maken. Echt elke dag is anders.” En ze vist ook nog eens van alles uit de open haard. “Ringen, een portemonnee, een fles cola”, somt ze een deel van haar vangsten op. “Dan hebben mensen iets op de schoorsteenrand gelegd en dan vind ik dat maanden later weer terug.”

Ze komt op daken – al kan een schoorsteen dus ook van onderaf worden geveegd, al is dat wel rommeliger en zwaarder – ook achter geheimen, bijvoorbeeld kinderen die stiekem blijken te roken. “Dat je ineens struikelt over sigarettenpeuken, of dat er bij de schoorsteen een flesje drank staat, dat soort dingen. Maar daar zeg ik niks over, dat is beroepsgeheim.”

