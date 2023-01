Schiphol moet in de meivakantie zelfs ‘een beetje gezellig’ worden

Geen lange wachtrijen meer, zelfs niet op de drukste dagen van de meivakantie. Schiphol-topman Ruud Sondag denkt zelfs dat het lukt om reizigers weer een ‘comfortabele ervaring’ te bieden. Daar heeft hij wel hun hulp voor nodig: passagiers moeten helpen de gang door de beveiligingspoortjes te versoepelen. Van vliegmaatschappijen wordt gevraagd de grootste pieken te voorkomen door vrijwillig vluchten te spreiden.

Schiphol denkt er klaar voor te zijn. Vanaf eind maart worden de maximumaantallen passagiers geleidelijk losgelaten die aan vliegmaatschappijen waren opgelegd. Die aantallen kunnen dan weer stijgen van 50.000 naar 70.000 per dag. De meivakantie wordt vervolgens de eerste echte test. De eerste dag ervan is doorgaans de drukste dag van het jaar. Schiphol rekent op een piek van 79.000 reizigers.

De afgelopen maanden heeft de luchthaven alles op alles gezet om die vakantiedrukte aan te kunnen, met name door het tekort aan beveiligers weg te werken waar de luchthaven vorig jaar volledig op vastliep. Dat leidde tot lange wachtrijen, en veel chagrijn bij passagiers en luchtvaartmaatschappijen.

Tekort van 85 beveiligers

Zo ver zal het nu niet komen, daarvan is Sondag overtuigd. Toen hij in oktober aantrad als interim-topman, waren er 850 beveiligers te weinig. De helft van dat tekort is nu weggewerkt, met mensen die deels nog in training zijn. Sondag verwacht dat de vijf beveiligingsbedrijven die Schiphol inhuurt op tijd nog eens driehonderd beveiligers aantrekken. Dan blijft er een tekort van 85 beveiligers over.

Daarmee moet het lukken, ook omdat Schiphol denkt dat de productiviteit omhoog kan. Als er meer passagiers per minuut door de poortjes gaan, is de grootste bottleneck weggenomen. Passagiers kunnen daaraan meewerken, als bijvoorbeeld gezinnen minder bakken gebruiken voor de bagage die door de CT-scan moet. Rond de poortjes komen Schiphol-medewerkers (geen beveiligers) daarbij helpen. En, zegt Sondag, “het ook een beetje gezellig maken”.

Schiphol verwacht in mei genoeg beveiligers te hebben om per dag zo’n 71.000 passagiers te verwerken. Niet genoeg voor de piek van 79.000, en daarom moeten vliegmaatschappijen rond die piek schuiven in hun schema’s, met vluchten die iets eerder of later vertrekken. “Dat zal helpen, want het gaat niet eens zozeer om piekdagen, eerder om piekuren”, zegt Sondag. Alleen in het uiterste geval zal Schiphol vliegmaatschappijen tot nieuwe beperkingen verplichten.

Salarisverhogingen

Schiphol ging de personeelstekorten vooral te lijf met salarisverhogingen. Mede dankzij een nieuwe cao voor de hele beveiligingsbranche verdient een Schiphol-beveiliger nu 30 à 40 procent meer dan vorig jaar, zegt vakbond FNV.

Maar met beveiligers alleen is Schiphol er niet, waarschuwt de vakbond. Want aan bagage-afhandelaars is nog steeds een tekort. De acht bedrijven die dit werk uitvoeren, zijn niet ingehuurd door Schiphol zelf, maar door de vliegmaatschappijen. Daarom moeten die maatschappijen ‘in gesprek gaan’ met hun afhandelingsbedrijven, zegt FNV’er Jaap de Bie. “De werkdruk is daar nog steeds veel te hoog. Als er niet snel iets gebeurt, dan wordt het weer chaos, net als vorige zomer.”

Sondag verwacht dat de tekorten aan bagage-afhandelaars op tijd weggewerkt kunnen worden. Over de zomerdrukte wil hij zich nog niet uitlaten. Die drukte is meer uitgesmeerd, met minder pieken. “We staan er goed voor.”

