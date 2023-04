Scherpere milieunormen voor nieuwbouw hebben weinig zin: bedrijven nemen ze niet serieus

De milieunormen voor nieuwbouw worden door bouwbedrijven en ontwerpers nauwelijks serieus genomen. De milieuberekeningen die zij moeten maken voordat de bouw begint, kloppen vaak al niet. Tijdens de bouw worden vaak onvoorziene keuzes gemaakt, waardoor de werkelijke milieueffecten nog verder afwijken van de sommen. En geen haan die ernaar kraait, want getoetst wordt er nauwelijks.

Dat beeld rijst op uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) door bureau W/E-adviseurs. Bouwers moeten voor alle materialen die ze gebruiken de milieubelasting berekenen. De uitkomst daarvan, de ‘milieuprestatie gebouw’ (MPG), wordt uitgedrukt in één getal. Nu geldt een maximale MPG-score van 0,8, de minister wil dat dat in 2025 omlaaggaat naar 0,5. Zijn vraag was: is dat haalbaar?

Het goede nieuws is: ja, dat kan. Zelfs als woningbouwers er nauwelijks aandacht aan besteden, halen ze de huidige norm, en de lagere norm moet ook wel lukken. Maar het rapport laat op die conclusie meteen slecht nieuws volgen: het is volstrekt onduidelijk wat dat zegt.

Driekwart van de berekeningen klopt niet

Deze bevindingen zijn vooral gebaseerd op gesprekken met bouwbedrijven die zijn aangemerkt als ‘koploper’ op het gebied van duurzaam bouwen. Ook bij hen blijken er op milieugebied verschillen te bestaan tussen ontwerp en uitvoering, al zijn die klein. Maar elders gaat op het op grote schaal mis, zeggen de geïnterviewden. Zij schatten dat bij driekwart van alle nieuwbouw de MPG-berekening niet klopt.

Soms wordt er bewust gesjoemeld, maken de onderzoekers op uit de gesprekken. De MPG-score wordt berekend per vierkante meter, dus is die eenvoudig te beïnvloeden door net iets andere maten in te voeren. Niet zelden ontstaan afwijkingen ook tijdens de bouw zelf, bijvoorbeeld doordat bepaalde materialen niet leverbaar zijn en dus vervangen worden door andere.

Daar komt nog bij dat de rekenregels onduidelijk zijn of voor meerdere interpretaties vatbaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor zonnepanelen: moeten alleen de panelen meegerekend worden die nodig zijn om aan de geldende energie-eisen voldoen of alle panelen die worden aangelegd? Zelfs de experts die W/E-adviseurs raadpleegden, verschilden erover van mening.

Duurzame ambities afgestraft

Het MPG-rekenmodel zit bovendien vol onvolkomenheden. Bijvoorbeeld op het gebied van industrieel bouwen, met prefab-elementen die in de fabriek gemaakt worden. Dat reduceert de CO 2 -uitstoot, omdat er minder verkeer van en naar de bouwplaats nodig is. Maar die milieuwinst komt in het rekenmodel niet goed over het voetlicht. Net als de winst door het bouwen met herbruikbare bouwmaterialen.

En dan botsen de milieunormen bij de bouw ook nog eens met de energie-eisen waaraan een woning na de bouw moet voldoen. Dat speelt onder meer bij de aanleg van een warmtepomp: die bleek onlangs elf keer slechter voor het milieu dan was aangenomen. Met zo’n pomp kan worden voldaan aan de energie-eisen. Maar dat leidt wel tot hogere MPG-score, en dat voelt als ‘het afstraffen van duurzame ambities’, meldt het rapport.

Er is voor bouwers en ontwerpers al met al weinig reden om de MPG-berekening serieus te nemen, blijkt uit het rapport van W/E-adviseurs. Iedereen mag zulke berekeningen uitvoeren, er worden geen eisen gesteld aan de uitvoerder. De uitkomsten worden nauwelijks getoetst, ook niet bij de aanbesteding, en foute berekeningen hebben dus geen enkele consequentie. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie tussen wie wel en niet echt werk maakt van die MPG-score.

Op veel punten kunnen de rekenmethodes beter, concluderen de onderzoekers. Maar dat heeft weinig zin als de uitkomsten niet zorgvuldig getoetst worden, met sancties als ze niet kloppen. “Zonder dat heeft het geen zin de MPG-eisen aan te scherpen.”

