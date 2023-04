Schadevergoeding voor herrie Schiphol: echte compensatie of slechts zet in juridisch schaakspel?

Duizenden omwonenden van Schiphol krijgen een schadevergoeding wegens geluidsoverlast. Minister Harbers denkt daardoor sterker te staan in een rechtszaak die hem boven het hoofd hangt.

Blij? Dat is niet precies het goede woord. Geld vergoedt iets, maar de geluidsoverlast wordt er niet minder om. “Het is wel een signaal: kennelijk dringt eindelijk het besef door dat er rond Schiphol mensen wonen", zegt Jan Boomhouwer van de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV). “Maar vraag je aan mensen: wat heb je liever, geld of je gezondheid? Dan weet ik wel wat ze zullen antwoorden.”

Nadeelcompensatie heet het officieel. Negen omwonenden van Schiphol vroegen erom, als vergoeding voor de geluidsoverlast. Zij wezen vooral op de gebrekkige handhaving van de geluidsnormen. Sinds 2015 wordt daarvoor een nieuwe methode gebruikt, maar die is nog steeds niet juridisch vastgelegd. In de oude methode werden op 35 ‘handhavingspunten’ grenswaarden in de gaten gehouden, de nieuwe zorgt ervoor dat die waarden op vijf van die punten duidelijk overschreden werden. Dat leidt tot verminderd woongenot, en voor die schade wilden de negen een vergoeding.

Die krijgen ze nu, liet minister Mark Harbers (infrastructuur) donderdag weten, na een paar jaar op het verzoek gestudeerd te hebben. Sterker nog, veel meer omwonenden hebben er recht op. Op 4600 adressen rond die vijf handhavingspunten (in de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Haarlemmermeer en Amstelveen) valt een dezer dagen een brief op de deurmat met de mededeling: u kunt een vergoeding aanvragen.

Een uitschieter naar 27.000 euro

De hoogte van de vergoeding hangt af van de afstand tot het handhavingspunt en van de WOZ-waarde van het huis. Het gaat merendeels om bedragen tussen de 50 en 2200 euro, verwacht het ministerie, met een uitschieter naar ruim 27.000 euro. Het ministerie is er al met al 9,4 miljoen euro aan kwijt.

Die vergoedingen worden alleen uitgekeerd voor de jaren 2018 en 2019. In de drie jaren daarna zijn de grenswaarden maar één keer overschreden, zegt het ministerie. Omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport die ene keer wel heeft opgetreden, anders dan in eerdere jaren, levert dat geen schadevergoeding op. “Naar 2023 wordt nog gekeken”, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Geluidsoverlast is schending van de rechten van burgers

Minister Harbers rekent erop dat deze stap invloed heeft op de rechtszaak die omwonenden via de stichting RBV tegen hem voeren. RBV voert aan dat geluidsoverlast een schending is van de rechten van burgers en dat de staat daartegen moet optreden. In juli is de eerste zitting in een procedure die waarschijnlijk lang gaat duren.

Met de nadeelcompensatie toont Harbers zijn goede wil, houden ambtenaren hem voor in een notitie. Hij laat ermee zien oog te hebben voor een evenwichtige afweging tussen de belangen van de luchtvaart en die van omwonenden. Dat kan hij volgens zijn ambtenaren als argument inbrengen in de rechtszaak, want RBV voert juist aan dat er volstrekt geen sprake is van een fair balance, een eerlijke belangenafweging.

Boomhouwer van RBV is niet onder de indruk. Alleen al in de gemeenten waar de 4600 gecompenseerden wonen, ervaren een kleine 60.000 mensen ‘ernstige hinder’, bleek vorig jaar uit een GGD-enquête. “De meesten hebben volgens Harbers kennelijk géén recht op een vergoeding.”

Opmerkelijk is ook, vervolgt Boomhouwer, dat Harbers de vergoeding alleen maar uitkeert vanwege de wankele juridische grondslag van het huidige handhavingsbeleid, niet vanwege de overlast zelf. “Ons gaat het om een structurele oplossing”, zegt hij. “Een fair balance? Het is niet meer dan een gebaar, een heel schamel gebaar.”

