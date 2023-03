Ruimhartige toelating van landbouwgif bedreigt het waterleven, waarschuwen milieuorganisaties

Nederland voldoet niet aan de Europese afspraak voor schoon water. Dat komt mede door de uitspoeling van gifstoffen uit de land- en glastuinbouw die de normen ver overschrijden, stellen twee milieuorganisaties. Het College voor toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) negeert volgens hen de doeleinden van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Pesticide Action Network (Pan) Nederland en de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland hebben het Ctgb daarom gevraagd de toelating van alle gewasbeschermingsmiddelen op basis van drie werkzame stoffen in te trekken. Het gaat om de stoffen cypermethrin, abamectine en esfenvaleraat, alle drie insecticiden, die bij overschrijding van de milieukwaliteitsnormen het waterleven ernstig bedreigen.

Afspraken niet nakomen

De milieuorganisaties wijzen er in een brief aan Ctgb op dat een EU-lidstaat verplicht is de toelating van een bestrijdingsmiddel in te trekken of te wijzigen als door toedoen van dit middel de Europese afspraken over waterkwaliteit niet worden nagekomen. Volgens de Nederlandse wetgeving moet het gebruik van ‘specifiek verontreinigende stoffen’ worden beperkt als ze de normen overschrijden.

Het Ctgb zegt in een eerste reactie dat de Europese toelatingsnormen voor bestrijdingsmiddelen niet gelijk zijn aan die van de waterkwaliteit. “Bij de KRW telt elke verstoring, in de toelatingsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen wordt ook een hersteltijd meegewogen”, legt een woordvoerder uit.

Wel kan door stapeling van middelen met dezelfde werkzame stof overschrijding ontstaan, zegt de woordvoerder. “Dat is de bedoeling niet en daarom gelden voor de genoemde stoffen al stapelmaatregelen. Die staan op het etiket en de bestrijdingsatlas laat zien dat de aanwezigheid in oppervlaktewater al afneemt, maar dat kost tijd.”

‘Waterschappen doen te weinig’

Cypermethrin wordt vooral gebruikt voor het ontsmetten van silo’s waarin graan wordt opgeslagen. De andere twee stoffen – abamectine en esfenvaleraat – worden vooral gebruikt bij teelt van groenten, fruit en bloemen in de glastuinbouw. Omdat die te boek staat als ‘gesloten systeem’ gaan Ctgb en overheden ervan uit hierbij geen uitstoot van bestrijdingsmiddelen is.

“Maar de praktijk is anders”, zegt Pan-voorzitter Margriet Mantingh. “De kassen worden gelucht, er is afvalwater en de drainages kunnen gaan lekken. Waterschappen moeten die lekken opsporen, want zij zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Maar zij doen heel weinig tegen deze vervuiling.”

De kans op EU-sancties is groot

Nederland moet in 2027 voldoen aan de Europese waterafspraken, maar minister Mark Harbers van infrastructuur en waterstaat liet vorig jaar aan de Tweede Kamer weten dat dit waarschijnlijk niet gaat lukken. De kans is groot dat de Europese Unie daarvoor sancties zal opleggen, omdat Nederland eerder al uitstel heeft gekregen; aanvankelijk moesten de KRW-doelen al in 2015 zijn bereikt.

Volgens Mantingh zijn de KRW-normen voor de drie stoffen zo streng, dat laboratoria ze pas kunnen aantonen bij een overschrijding die vijf keer zo hoog is. “Wat we waarnemen is dus maar het topje van de ijsberg.” Het Ctgb hanteert een minder strenge norm, maar ook die wordt overschreden ‘soms tot wel drieduizend keer’.

