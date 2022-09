Rotterdam drinkt uit de Maas: ‘De waterkwaliteit gaat achteruit’

Zestig miljoen liter gaat er in de twee kolossale druppels op het terrein van drinkwaterproductiebedrijf Kralingen, op de noordoever van de Maas, pal onder de Van Brienenoordbrug. Tijdens pieken in de Rotterdamse afname van kraanwater zijn de reinwaterreservoirs in vijf à zes uur leeg. Dat wil zeggen: de voorraad is eruit, maar het nieuwe drinkwater stroomt alweer binnen. Het productiebedrijf staat nooit stil, dagelijks stroomt er ruim 500 miljoen liter naar de consumenten van waterbedrijf Evides.

Ook tijdens het watertekort waar Nederland officieel al een maand mee te maken heeft, blijft de kraan lopen. Vol overtuiging herhaalt algemeen directeur Annette Ottolini van Evides de belofte die minister Mark Harbers en zijn crisisteam begin augustus deden. Ook al heeft het zuidwesten van het land samen met de Achterhoek en Limburg het hoogste neerslagtekort, de droogte raakt scheepvaart, industrie en landbouw, maar niet direct het drinkwater.

Water uit de Maas

“We hebben een voorraad voor twee à drie maanden in onze drie bekkens in de Brabantse Biesbosch”, zegt Ottolini. “Wij zijn een oppervlaktewaterbedrijf, wij halen 85 procent van ons water uit de Maas, en een klein deel uit het Haringvliet dat we opslaan in de duinen van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Het grondwater is hier te brak, alleen bij Dordrecht en op de Brabantse Wal halen we een kleine hoeveelheid uit de bodem.”

Maaswater is niet zo schoon als grondwater, dat eeuwenlang in de bodem zit en bacteriologisch goed is, legt Ottolini uit. “Het zuiveren van oppervlaktewater is een ingewikkelder proces. Dat zie je in de prijs, maar je proeft het niet in de smaak. Drinkwater is het best gecontroleerde voedingsmiddel.”

Het proces bij Evides begint met het controleren van het Maaswater. “Daarvoor gebruiken we twee soorten biomonitoren: kleine mosselen, die hun schelp sluiten als de kwaliteit niet goed is, en tien watervlooien, allemaal vrouwen, die door het water zwemmen dat langs stroomt. Zwemmen er twee niet goed, dan is de waterkwaliteit van de Maas niet goed en stoppen we de inname. Maaswater van goede kwaliteit dat we wel innemen, verblijft vijf maanden in de bekkens van 300, 200 en 100 hectare in de Biesbosch, waar de zon en de wind het al filteren. Daarna gaat het naar de watermakers, zoals hier in Kralingen, die de zwevende deeltjes slib en stoffen eruit halen.”

Kwaliteit onder druk

De kwaliteit van het water baart Ottolini meer zorgen dan de beschikbare hoeveelheid. Deltares heeft weliswaar onlangs gewaarschuwd dat de leveringszekerheid van drinkwater langs de Maas in Nederland en België in de toekomst in gevaar kan komen door periodes van lage afvoer in de zomer, maar de kwaliteit staat nu al onder druk. “Er worden allerlei stoffen in het milieu gebracht, net als in de lucht, waardoor we de doelen van de Kaderrichtlijn Water niet halen. Rijkswaterstaat en de waterschappen geven lozingsvergunningen voor afvalwater op de Maas af, daar gaan wij niet over. Wij zien alleen de kwaliteit achteruitgaan. We noemen onszelf kanariepietjes in de kolenmijn.”

Uit zorg over de waterkwaliteit en over de toenemende vraag naar grondwater vanuit landbouw en industrie in de hogere delen van het land, roepen de drinkwaterbedrijven verenigd in Vewin op tot een watertransitie. “Deze regering zegt ook dat water en bodem sturend zijn”, zegt Ottolini. “Nu is het waterpeil aangepast aan de functie. De waterschappen malen veel uit zodat grote tractoren in maart het land op kunnen, maar daarna is het al snel te droog. Je kunt ook de functies aanpassen aan het peil. Want het is belangrijk dat de bodem een goede sponswerking behoudt.”

Bewust omgaan met water

Ook willen de waterbedrijven een aanpassing van het Bouwbesluit, waardoor regen- en afvalwater in huizen makkelijker kan worden hergebruikt. Al zijn dan wel dubbele leidingen en opvangbassins nodig, dus het is voor flatgebouwen niet geschikt, weet Ottolini. Liever benadrukt de Evides-directeur hoe belangrijk het is dat iedereen bewust omgaat met water. “Sproeien met grondwater is watertechnisch gezien rampzalig, want daarbij verdampt 90 procent. Een minuut korter douchen per dag scheelt 2500 liter water per jaar, gebruik van de juiste toiletknop 8000 liter. Water is een grondstof en we moeten met alle grondstoffen zorgvuldig omgaan.”



Hoe gaan verschillende landen om met de droogte, en tot welke spanningen leidt dit? Dit verhaal is onderdeel van onze themaproductie over drinkwater wereldwijd. Meer verhalen leest u via deze link, of beweeg met uw muis door de kaart hieronder.

