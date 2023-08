Roomijs is lekker bij hitte maar slecht voor het klimaat. Gelukkig zijn er duurzame alternatieven

Hoe meer de aarde opwarmt, hoe meer ijs er over de toonbank vliegt. Maar vriezers slurpen energie, en die Italiaanse gelato van de ijsboer zit vol klimaatbelastende koemelk. Wat zijn de alternatieven?

Ook als het minder warm is, lusten de meeste mensen wel een ijsje. Op het terras of gewoon thuis. Een duurzame lekkernij is het niet, zeker niet als je voor roomijs kiest. Maar gelukkig kun je altijd nog grijpen naar een relatief ‘schoon’ waterijsje.

De Romeinen aten al volop ijs. Ze bereidden sneeuw met honing, rozenwater en fruit. Na de val van het Romeinse Rijk verdween ijs grotendeels uit Europa, maar de Arabieren namen de traditie over en verfijnden de ijsbereiding, waardoor deze op Sicilië altijd is blijven bestaan. Vanuit dit destijds door de Arabieren overheerste eiland veroverde roomijs in de renaissance heel Italië.

Italië is nog altijd − met afstand − ijsland nummer 1. Wie in een willekeurige ijssalon op het Toscaanse platteland aan een ijsje staat te likken, weet dat Italianen géén concessies doen aan smaak. Nergens maken ze lekkerder ijs. Italië heeft ruim 19.000 gelaterias. Die zijn hard nodig want de gemiddelde Italiaan eet honderd bolletjes schepijs per jaar. De Nederlander eet gemiddeld 30 ijsjes per jaar, meestal uit het vriesvak van de supermarkt.

Vooral roomijs is niet duurzaam

Hoe zwaar drukt zo’n overheerlijk schepijsje of zo’n lekkere magnum eigenlijk op het klimaat? Daar is nog niet zo makkelijk antwoord op te geven. Maar de impact is niet gering, vooral roomijs is niet duurzaam. De basis van roomijs is namelijk melk.

“Melk heeft een hoge klimaatimpact”, zegt expert duurzaam consumeren Paulien van der Geest van Milieu Centraal. “De hoge klimaatbelasting komt doordat koeien bij hun spijsvertering methaan uitstoten, wat een sterk broeikasgas is. Ook bij de productie van het veevoer en uit de mest komen broeikasgassen vrij.”

Een waterijsje is altijd beter, tenminste vanuit klimaatoptiek. Want water komt gewoon uit de kraan, daar komt geen methaan brakende koe bij kijken. Maar de ingrediënten zijn maar een deel van het klimaatverhaal. IJs moet − logischerwijs − bevroren worden, en dat kost veel energie, heel veel energie.

Een ware energieslurper

Voor het invriezen maakt het niet uit of het om waterijs of roomijs gaat. Daarna moet het − gekoeld − getransporteerd worden, ook dat kost veel energie. En uiteindelijk moet het in de ijssalon of supermarkt bevroren worden bewaard, totdat de consument het uit het vriesvak trekt om het op te eten, misschien nadat het eerst nog een tijd thuis in de vriezer wordt gestopt.

Zo’n simpel ijsje is dus een ware energieslurper. Hoeveel energie die precies kost, en hoeveel gram CO 2 (of methaan) er precies wordt uitgestoten, is niet bekend. Geen fabrikant of onderzoeksbureau waagt zich nog aan harde cijfers. Maar voedingsmiddelenreus Unilever is wel ‘hard bezig’ om de voetafdruk precies vast te stellen, vertelt woordvoerster Marlous den Bieman. Unilever is met merken als Ola, Magnum en Ben & Jerry’s de grootste ijsproducent ter wereld. Alleen al van het alom bekende raketje gaan er jaarlijks 50 miljoen over de toonbank.

De vriezer een graadje hoger

Grote ijsfabrikanten als Unilever en Nestlé, maar ook de kleine ambachtelijke ijsmakers, nemen talloze initiatieven om onze ijsverslaving wat klimaatvriendelijker te maken. Zo is Unilever bezig met een proefproject in Duitsland. IJs in de bekende Ola-vrieskasten (waarvan er wereldwijd 3 miljoen in winkels en snackbars staan) wordt niet bewaard bij 18 graden onder nul, maar bij 12 graden onder nul.

Daarvoor moesten de voedingswetenschappers van Unilever wel sleutelen aan de receptuur, ‘om de productkwaliteit te behouden bij hogere temperaturen’, aldus woordvoerster Den Bieman. Maar als het lukt zal ‘de uitstoot van broeikasgassen met 20 tot 30 procent per vriezer verminderen’.

Een ijsje van min 12 graden is voor de consument waarschijnlijk net zo verkoelend als eentje van min 18. Maar de klimaatimpact is dus een stuk kleiner, zowel voor roomijsjes als voor waterijsjes.

Vegan roomijs is in opmars

Een innovatie die klimaatbelasting van roomijs vermindert is het vervangen van dierlijke melk door plantaardige alternatieven, zoals haver-, soja-, amandel- of kokosmelk. Zulk ‘vegan’ roomijs is aan een ware opmars bezig in het winkelschap. De CO 2 -voetafdruk van veganijs is tot wel 50 procent lager dan van roomijs op basis van koemelk.

Maar mogelijk zit er wel een addertje onder het gras bij vegan ijs. Want als er sojamelk voor de bereiding van je ijsje is gebruikt, dan kan het zomaar zijn dat je bijdraagt aan de ontbossing van het tropisch regenwoud in Indonesië. Daar verdwijnen namelijk bossen om plaats te maken voor sojaplantages. Niet bepaald duurzaam.

Check de verpakking

Waterijs blijft de duurzaamste optie. Wil je toch liever roomijs? Check dan vooral de ingrediëntenlijst als je duurzaam wil smikkelen. Vermijd naast sojamelk ook rietsuiker, want de arbeidsomstandigheden op de rietsuikerplantages zijn notoir slecht, en er is een alternatief: gewone Nederlandse bietsuiker. Mijd ook palmolie, want dat kost net als soja tropisch regenwoud. En als je toch verantwoord bezig bent, neem dan alleen chocoladeijs met fairtrade cacao.

Consumenten kunnen door kritisch te winkelen de duurzame innovaties van bedrijven een impuls geven. Want iedere ijsfabriek wil natuurlijk voldoen aan de wensen van de consument. Duurzame verpakkingen horen daar ook bij. Verpakkingen van recyclebaar plastic of - nog beter - papier vinden steeds vaker hun weg naar de winkel.

Laatste tip voor de volgende keer dat je twee bolletjes ijs koopt bij die geweldige ijssalon in Italië: neem een hoorntje, geen bakje, dat bespaart afval!