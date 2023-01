Rond de wereld zeilen en intussen het klimaat scannen

Het is niet alleen een grote zeilwedstrijd, maar ook een indrukwekkende wetenschappelijke operatie. De Ocean Race die komend weekend begint, gaat een enorme hoeveelheid data verzamelen over klimaat, vervuiling en de toestand van de oceanen.

De wedstrijd is een zes maanden durende, slopende zeilrace van 60.000 kilometer rond de wereld. De teams vertrekken op 15 januari vanuit het Spaanse Alicante. In juni komt de vloot langs Scheveningen, in juli is de finish in het Italiaanse Genua.

Zuurstofniveaus in het water

Dat de boten zijn uitgerust met allerlei meetapparatuur is niet nieuw: sinds 2018 worden er metingen verricht ten bate van de wetenschap. Wel is de opzet deze editie een stuk uitgebreider. Voor het eerst zullen zuurstofniveaus in het water vastgelegd worden, naast zaken als kooldioxide, zout en temperatuur. Ook gaat apparatuur voor het eerst sporenelementen meten, zoals koper, mangaan, ijzer en zink. Die stoffen zijn essentieel voor de groei van plankton en dat is weer vitaal voor de gezondheid van de oceanen en de biodiversiteit.

De data gaan naar acht wetenschappelijke instellingen, waaronder het Max Planck instituut en verschillende oceaaninstituten. Nieuw is dat de gegevens veel sneller bij de wetenschappers zullen aankomen, via satellieten.

Sommige teams zullen tijdens de zeilrace drijfboeien in de Zuidelijke Oceaan uitzetten om windrichting, luchtsnelheid en temperatuur te meten. Die gegevens dragen bij aan een beter begrip van hoe stromingen en het klimaat veranderen.

