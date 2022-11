Roep tegen ‘fossiele reclames’ groeit niet alleen in Nederland

De bomvolle conferentiezalen van de klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh tonen soms een tegenstrijdige werkelijkheid. Terwijl in één hoek de olieproducerende landen een eigen ‘OPEC-paviljoen’ hebben, waar mannen in pakken rustig praten met elkaar, roept een Nigeriaanse activist vijftig meter verderop dat de grote oliebedrijven moordenaars zijn.

“Hoezo is er wel een verbod op reclames voor sigaretten, omdat die mensen doden?”, vraagt Ken Henshaw zich af, op het podium van het gezondheidspaviljoen van de WHO. “En niet op olie, terwijl ik Nigeria heb gezien dat de winning ervan mensen dood?” Henshaw beschrijft luidkeels de massale vervuilingen door Shell in zijn land; dat op één plek 900 keer meer benzeen in het drinkwater werd aangetroffen dan gezond wordt geacht. Deze bedrijven zijn uit op winst, roept Henshaws, ten koste van mens en planeet. “Ze moeten niet mogen adverteren!”

Twee jaar geleden was Amsterdam de eerste plek ter wereld die besloot om reclames voor ‘fossiele’ producten en diensten verbieden, zoals voor vliegreclames die ‘CO2-neutraal reizen’ beloven. De aangenomen motie in de gemeenteraad was gevolg van campagne van actiegroep Reclame Fossielvrij, die de afgelopen jaren navolging kreeg in nog zes Nederlandse steden. Hoewel concreet beleid voor zo’n verbod in al die steden nog uitgewerkt moet worden, klinken inmiddels in meer landen soortgelijke geluiden, blijkt op de klimaattop.

Nederlands succesje

Frankrijk verbood dit jaar bijvoorbeeld reclames voor benzine en diesel, en benzineauto’s krijgen een waarschuwingstekst. De Canadese arts Courtney Howard legt op het podium bij de WHO uit dat in haar land meer dan een half miljoen medici oproepen om fossiele reclames te stoppen, omdat zij zich vanwege de gezondheid van mensen zorgen maken over een toekomst met meer dan 1,5 graden opwarming. Ecologisch econoom Leah Temper voegt toe: “Tachtig procent van de autoreclames in Canada zijn van SUV’s, en op dit moment zijn tachtig procent van de auto’s die verkocht worden suv’s.” Reclame heeft impact, zegt ze, anders zouden die bedrijven hier geen miljarden aan besteden.

Je mag dit groeiende geluid volgens de vier vrouwen achter Reclame Fossielvrij best zien als een klein Nederlands klimaatsucces, zegt Martine Doppen (29), die ook spreekt bij de sessie. “De strijd tegen greenwashing is natuurlijk al langer bezig, maar het is mooi om te zien dat ons idee – een tabakswet tegen fossiele reclames – navolging krijgt in andere landen. De campagne voor een Europese wet is op ons initiatief gebaseerd, en ook in Australië doen ze onze campagne nu na.” Op het podium roept Doppen de WHO op om zijn lobbykracht internationaal in te zetten voor een grootschalige ban op fossiele reclames. Het was decennia geleden immers ook de WHO die een cruciale rol speelde in het verbod op sigarettenreclames, wat leidde tot een afname van verkoop en minder mensen die stierven aan longkanker.

WHO toont zich begripvol

In het kleine publiek van zo’n veertig mensen luistert Maria Neira, directeur bij de WHO van de afdeling Natuur, klimaatverandering en gezondheid aandachtig. Als laatste komt Neira zelf aan het woord, en zegt ze dat ze alle argumenten die de antireclame-activisten aandragen ‘honderd procent ondersteunt.’ Ze is het ermee eens: fossiel grondstoffen “zijn de nieuwe tabak.”

De WHO toont zich vooruitstrevend op op klimaatvlak. Het riep overheden aan het begin van de coronapandemie op om te stoppen met subsidies voor olie-, gas- en kolenprojecten, vanwege de impact van klimaatverandering op de gezondheid van mensen, nu en in de toekomst. Ook steunt de WHO dit jaar de oproep van eilandstaat Vanuatu voor een verdrag dat fossiele brandstof laat uitfaseren, gebaseerd op het verdrag waarin landen afspraken hun nucleaire arsenaal af te bouwen. Het feit alleen al dat de WHO dit jaar een paviljoen op de klimaattop heeft, toont de groeiende zorgen bij de organisatie over klimaatverandering.

Maar wie goed luistert, hoort tegelijkertijd dat Neira nergens concreet toezegt dat zij of de WHO zich nadrukkelijk wil inspannen om specifiek reclames voor benzineauto’s of cruisevakanties tegen te gaan. Na de sessie legt ze uit dat ze denkt dat fossiele brandstoffen vergelijkbaar zijn met tabak in het gevaar voor de gezondheid. Maar dit betekent volgens haar niet dat het verbieden van reclames dan ook in dit geval de beste oplossing is.

Het probleem is ‘niet zo simpel’

“Bij sigaretten werkt het simpeler: minder reclame brengt de vraag omlaag.” Bij reclames voor auto’s of benzine weet ze nog niet zeker of een reclameverbod even effectief zou werken. “Je kan bij een tankstation wel een bordje ophangen met ‘olie doodt mensen’, maar het is de vraag of dit tot dezelfde gedragsverandering leidt.” Het ‘fossiele probleem’ is gelaagder, denkt ze, en landen moeten volgens haar vooral de transitie naar hernieuwbare energie versnellen. Als ze daar een mooie stap in willen zeggen, zegt Neira, kunnen ze op de klimaattop hun steun voor het de strenge WHO vervuilingsstandaarden uitspreken. “Als landen dat doen, moeten ze om hun afspraak na te komen simpelweg vervolgens wel sneller stoppen met fossiele brandstoffen.”

In de komende dagen praten landen en andere partijen in Egypte verder over het klimaat, onder meer over het plan van de eilandstaat Vanuatu, voor een ‘nucleaire’ uitfasering van olie- en gas. Vanuatu dreigt door de zeespiegelstijging onder water te belanden. Het Europese Parlement heeft in aanloop naar net als de WHO steun uitgesproken, en de lidstaten opgeroepen om een verdrag uit te werken dat olie en gasproductie stopt. Doppen is komende zondag ook aanwezig bij een werkgroep over dit onderwerp. “Als zo’n verdrag er komt, wil ik er ervoor zorgen dat het weren van fossiel reclames hier onderdeel van wordt.’ Ook zij gelooft niet dat deze maatregel alleen het klimaatprobleem op gaat lossen, “maar het is wel een onmisbare stap.”

Lees ook:

Vlees- en vliegreclames krijgen waarschijnlijk een waarschuwingstekst

Na het vleesreclameverbod in Haarlem neemt het bedrijfsleven een vlucht naar voren met een pleidooi voor strengere regels.