Rijkswaterstaat: stop met mest en pesticiden langs de oevers van de Maas

Aan weerszijden van de Maas zijn de eerste 25 meter rivieroever eigendom van Rijkswaterstaat. Deze oevers worden tot nog toe als pachtgronden uitgegeven voor reguliere akkerbouw en veeteelt. Rijkswaterstaat wil daarmee stoppen en de oevers van de Maas op een natuurvriendelijke manier laten beheren via onderhoudscontracten.

Natuurvriendelijk beheer betekent een stop op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting langs de Maasoevers. Zo draagt Rijkswaterstaat bij aan vermindering van nutriënten en pesticiden in het grond- en oppervlaktewater. Dat zorgt voor verbetering van de ecologische waterkwaliteit van de rivier.

Maak de Maas drinkbaar en schoon

De Maas stroomt 240 kilometer door Nederlands grondgebied. Duurzaam beheerde oevers van de Maas zijn gunstig voor doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water, aldus Rijkswaterstaat. Dolf Warris van de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten is blij met deze stap. “Het is een volkomen logische ontwikkeling in het licht van de wens van Maas-gemeenten dat we naar een drinkbare, schone Maas willen.”

Warris, ook wethouder van de gemeente Oss, roept Rijkswaterstaat op om boeren langs de Maas te helpen bij “de omschakeling naar landbouw die niet vervuilend is voor de rivier”. Volgens Rijkswaterstaat zijn boeren hiervoor te porren. Langs het gehele stroomgebied van de Maas gaat het in totaal om 500 hectare oevers.

Meer plaats voor planten en insecten

Ook wethouder Antoon Splinter van de Limburgse gemeente Bergen is ingenomen met de duurzame ommezwaai bij Rijkswaterstaat. “Als suikerbieten en mais langs de Maas plaatsmaken voor natuurinclusieve landbouw met lokale boeren, vind ik dat een prima ontwikkeling. Mits er een verdienmodel voor ze in zit, verwacht ik dat ook de agrariërs hier positief tegenover staan.”

Behalve natuurvriendelijk beheer van oeverstroken, werkt Rijkswaterstaat op een paar plekken aan het verwijderen van stenen in de Maasoever, als natuurherstel voor de Kaderrichtlijn Water. Met meer zandige oevers moet de variatie terugkomen in groeiplaatsen voor oeverplanten en insecten.

Lees ook:

Provincies: maak natuur van alle uiterwaarden

De grond langs de grote rivieren kan bijdragen aan de natuurambities, vinden de provincies. Nu wordt een deel daarvan verpacht aan boeren.