Rente tóch weer een stapje omhoog in de Verenigde Staten, ondanks groter verzet

Is het nou een keer klaar met die renteverhogingen, jullie maken zo de hele economie kapot. Ietwat boud samengevat is dat de boodschap van tien vooraanstaande Democraten aan de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve.

‘Fed’-voorzitter Jerome Powell kon de oproep lezen in een brief van afgelopen dinsdag, mede-ondertekend door senatoren als Bernie Sanders en Elizabeth Warren.

Of zo’n brief veel indruk maakt is natuurlijk de vraag, al is het omdat voorzitter Powell niet in zijn eentje over het beleid van zijn centrale bank gaat. En inderdaad, woensdag, één dag later dus, maakte Powell bekend dat de rente tóch weer een stapje verder omhoog gaat.

De centrale bank probeert de economie af te koelen

Inmiddels heeft de centrale bank nu al tien renteverhogingen doorgevoerd in iets meer dan één jaar tijd. Daarmee komt de beleidsrente uit op ongeveer 5 procent. Vorig jaar maart stond die nog rond de 0 procent. Renteverhogingen van de Fed werken door in allerlei soorten rentestanden waar consumenten en bedrijven mee te maken hebben, zoals die voor bedrijfskrediet en hypotheken.

Dus draait de Fed zijn beleidsrente omhoog, dan wordt het voor huishoudens en bedrijven duurder om aan geld te komen. Op die manier probeert de centrale bank de economie af te koelen. En daarmee, hopelijk, ook de hoge inflatie aan te pakken.

Nu betwist niemand dat er met de torenhoge inflatie van vorig jaar zwaar geschut nodig was. De vraag is wel wanneer het genoeg is geweest. Een té hoge rente kan al snel desastreus zijn. In dat geval koelt de economie niet zo maar wat af, maar ontstaat er een onnodig grote recessie. Huizenprijzen kunnen hard dalen, bedrijven kunnen omvallen of anders een deel van hun personeel ontslaan, wat de werkloosheid opdrijft. Dat is waar de Democraten, naast enkele senatoren ook zeven leden van het Huis van Afgevaardigden, dinsdag voor waarschuwden.

Last van hernieuwde onrust

Wat meespeelt is dat het land last heeft van hernieuwde onrust in de bankensector. Onrust die mede is aangewakkerd door de rentestijgingen van de Fed. Precies door die hogere rente daalden veel investeringen van Amerikaanse banken hard in waarde (dat was bijvoorbeeld het geval bij staatsobligaties en hypotheekproducten).

Als reactie gingen klanten en beleggers zich zorgen maken, en begonnen ze hun spaargeld weg te halen, of hun aandelen in de banken te verkopen. In maart vielen Silicon Valley Bank en Signature Bank om, deze week moest First Republic worden gered.

Daarmee is het einde niet per se in zicht. Momenteel staan veel andere middelgrote banken ook zwaar onder druk op de beurs, van sommige daalde de koers deze week met tientallen procenten. Beleggers vragen zich af welke daarvan ‘de volgende in de rij’ wordt.

Ook de Democraten halen de bankenonrust aan als reden voor de Fed om een pas op de plaats te maken. En niet eens alleen omdat zij bang zijn voor een domino-effect, waarbij straks het hele bankenlandschap op zijn gat ligt.

Banken gaan meer op hun geld zitten

Oók omdat de onrust onder banken het werk van de Fed min of meer heeft overgenomen. Want wat wil de Fed bereiken met de renteverhogingen? Dat bedrijven en consumenten minder geld lenen van commerciële banken.

En precies dat gebeurt nu ook al zónder nieuwe renteverhogingen, schrijft het tiental aan Powell. Door het risico op ‘bankruns’ zijn banken meer op hun geld gaan zitten, lenen ze minder graag uit vanwege de angst om zonder kapitaal te komen zitten.

Waarom dan het risico nemen dat je hele ‘working class’-families en kleine bedrijven in de economische verdoemenis stort, vraagt het Democratisch tiental zich af in de brief.

Veel economen stellen daarentegen dat een (forse) recessie een noodzakelijk kwaad is om de inflatie eronder te krijgen. Leuk is het niet, nodig misschien wel. Ook Fed-voorzitter Powell zelf zei afgelopen september iets van die strekking.

Wel zijn de prijsstijgingen sinds die uitspraak al heel snel wat meer gaan liggen. In maart bedroeg de inflatie ‘slechts’ 5 procent, waar die in juni nog piekte op 9,1 procent. Daarom zou het goed kunnen dat woensdag voorlopig de laatste ingreep was van de Fed, dat lenen hierna niet nog duurder wordt. Donderdag staat de Europese Centrale Bank voor de vraag wat er in de eurozone met de rente moet gebeuren.

