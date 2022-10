Rel over badkamerfoto’s is een nieuwe deuk in het imago van de WOZ

Moet je een foto van je badkamer insturen voor de belasting? Ophef over die vraag in Enschede deed de aloude discussie over de belastingwaarde van onroerend goed de laatste dagen weer in alle hevigheid ontbranden. Een flink aantal gemeenten experimenteert de laatste maanden met verzoeken om foto’s van het interieur van een huis. Zo hopen ze tot een betere waardebepaling te komen, de WOZ-waarde, waarop de belasting wordt gebaseerd. Dat bevalt op zijn zachtst gezegd niet iedereen. Enschede werd hierin door een vrijwel voltallige gemeenteraad teruggefloten.

Zonde, vindt Ruud Kathmann van de Waarderingskamer, die toeziet op de uitvoering van de WOZ. Hij ziet de ophef bovenal als een communicatiefout. “Dit is nadrukkelijk bedoeld om het voor iedereen makkelijker te maken, een win-winsituatie. Maar dat komt duidelijk niet goed over.”

Het kan makkelijk of moeilijk

De waardebepaling bestaat uit een makkelijk en een moeilijk deel, legt hij uit. Primaire kenmerken zoals ligging en woonoppervlak zijn de makkelijke, maar secundaire kenmerken zoals de staat van onderhoud zijn moeilijk in te schatten. Daar komen veel bezwaren uit voort. Steeds meer bezwaarmakers besteden die procedure uit aan gespecialiseerde bureaus, die vaak op no cure, no pay-basis de WOZ-waarde aanvechten.

Dat aanvechten gebeurt in pakweg 3 procent van de gevallen en kost de gemeente geld. Alle manieren om vooraf al tot een betere waardebepaling te komen zijn dus welkom. “In dat licht leek het insturen van foto’s een goed idee”, zegt Kathmann. Het is minder omslachtig dan de alternatieven, zoals formulieren invullen over de staat van een woning, of een bezoek van een taxateur. Dat laatste kan bovendien op nog grotere privacybezwaren stuiten dan een foto.

“Maar het insturen van foto’s is nooit verplicht”, benadrukt hij. “Informatie verstrekken is verplicht, maar dat hoeft niet via een foto.” Die vrijwilligheid sneeuwt onder. Dat erkent ook Enschede, waar de wethouder ‘wel iets vindt’ van de communicatie. Enschede gaat nu kijken hoe het anders kan. Andere gemeenten gaan er trouwens wel mee door, zoals Oss, dat deze zomer na kritiek voet bij stuk hield.

Niet de eerste controverse

De WOZ, en de onroerendezaakbelasting (ozb) die erop is gebaseerd, zijn de voornaamste belasting die het lokaal bestuur heeft. Dus als er geld te kort is, wordt al snel daarnaar gekeken. De afgelopen jaren steeg die in veel gemeenten flink. Een andere bron van ergernis is dat de WOZ achterloopt op de huizenprijs. Forse stijgingen van de marktwaarde worden pas een jaar later verwerkt in een eveneens fors hogere WOZ-waarde. Dat vertaalt zich trouwens niet volledig in een hogere aanslag, omdat bij grote waardestijgingen vaak het belastingtarief naar beneden wordt bijgesteld.

Eigenlijk gaat het heel goed met de WOZ, vindt Kathmann. Belastingen vergelijken is notoir moeilijk, maar de WOZ steekt met uitvoeringskosten van 1 procent tamelijk gunstig af bij de onroerendezaakbelastingen in andere landen. “Je hebt een jaarlijkse taxatie van 8 miljoen woningen voor twee tientjes per stuk”, constateert Kathmann tevreden.

De kosten van bezwaren moeten dan ook niet groter worden gemaakt dan ze zijn, zeker omdat het percentage bezwaren de laatste jaren niet toenam. Dat fotoverzoek is volgens de Waarderingskamer dan ook vooral het doorontwikkelen van een proces dat al best goed loopt. “Het is goed om de bewoner meer te betrekken bij het proces, zodat ze niet schrikken als de aanslag op de mat ligt”, zoals Kathmann het formuleert.

Wat dat laatste betreft kan hij zich vast schrap zetten. Nadat de gemiddelde WOZ-waarde de afgelopen jaren al steevast met een kleine 10 procent per jaar is gestegen, komt er komend jaar nog eens gemiddeld 17 procent bovenop, schat hij. Dat is een gevolg van de stijging van de huizenprijs in 2021, maar wel een stijging die nu weer deels teniet wordt gedaan. “Er zal weer veel werk in gaan zitten om dat uit te leggen”, verwacht Kathmann.

Lees ook:

Gemeenten vragen huiseigenaren 2,1 procent meer

De woonlasten stijgen volgend jaar met gemiddeld 2,1 procent. Dat is minder dan de afgelopen twee jaar, toen de stijging telkens ruim 5 procent bedroeg.

Onvrede over te lage WOZ-waarde groeit

Meestal klagen huizenbezitters dat de gemeente de waarde van hun woning, de basis voor de gemeentelijke onroerendgoedbelasting, te hoog inschatte. Maar een paar jaar terug werd dat juist omgekeerd. In 2015 vond een groeiende groep woningeigenaren dat hun WOZ-waarde juist te laag was.