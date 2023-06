Rekeningrijden komt er, maar hoe precies?

Neem vakanties in het buitenland. Bijna de helft van alle Nederlanders stapt daarvoor in de auto. Verandert dat als straks rekeningrijden wordt ingevoerd? Ook voor autokilometers die in het buitenland verreden worden, moet dan betaald worden, en daar kan een vakantie zomaar een paar honderd euro duurder van worden. Best kans, schrijft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), dat vakantiegangers dan vaker het vliegtuig nemen. Valt dat te voorkomen?

Rekeningrijden (officieel: ‘betalen naar gebruik’) wordt in 2030 ingevoerd, zo staat het in het coalitieakkoord. Maar hoe precies? De stapel onderzoeksrapporten erover groeit, deze week stuurde het kabinet er weer een paar naar de Tweede Kamer. Het wil op basis van al die onderzoeken ‘tot gedegen besluitvorming’ komen, schrijven minister Harbers (infrastructuur) en staatssecretaris Van Rij (financiën). Veel is nog onduidelijk.

Hoe hoog wordt het kilometertarief?

In de onderzoeken die nu openbaar gemaakt zijn, wordt gerekend met tarieven tussen de 7,3 en 8,2 cent per kilometer. De bedoeling is dat deze belasting op het autogebruik de schatkist met zulke tarieven ongeveer net zoveel oplevert als de belasting op autobezit, de motorrijtuigenbelasting.

Onduidelijk is of voor alle auto’s hetzelfde tarief gaat gelden. De motorrijtuigenbelasting maakt onderscheid tussen soort brandstof én gewicht, maar dat laatste zou tot een hoger tarief voor elektrische auto’s leiden – want die zijn zwaarder. Dat spoort niet met het belangrijkste doel dat in het coalitieakkoord genoemd wordt, het terugdringen van de CO 2 -uitstoot.

Hoe pakt dat uit voor verschillende soorten autobezitters?

Wie veel rijdt, betaalt meer. Huishoudens met tweeverdieners zullen dus verhoudingsgewijs duurder uit zijn, zo valt te lezen in een ambtelijk rapport, want die maken vaak meer kilometers. Lagere inkomensgroepen rijden gemiddeld genomen minder en springen er dus goed uit. Daar staat tegenover dat zij minder vaak een elektrische auto bezitten; als daarvoor een lager tarief gaat gelden, zijn ze juist duurder uit.

Het KiM waarschuwde eerder al voor ‘bereikbaarheidsarmoede’. Veelrijders met een laag inkomen zonder goed alternatief voor de auto kunnen in de knel komen. Het KiM ziet ook verschillen tussen stad en platteland: wie op het platteland woont, pakt vaker de auto, het openbaar vervoer is er vaak minder goed geregeld.

Hoe wordt dat kilometeraantal eigenlijk geregistreerd?

Waarschijnlijk gewoon door de tellerstand af te lezen. Dat is eenvoudig, kost geen extra geld en is geen inbreuk op de privacy, dus liever dat dan met nieuwe apparatuur die dan in elke auto ingebouwd zou moeten worden. Die tellerstandregistratie is bovendien niet nieuw: het gebeurt ook al bij de apk.

Een nadeel is de fraudegevoeligheid: het is niet al te ingewikkeld om te rommelen met die tellerstand. De registratie zal, net als de apk, moeten gebeuren door garages die erkend zijn door overheidsdienst RDW. Bestraf malafide garages, luidt het advies in een van de onderzoeken die het kabinet liet uitvoeren, en maak duidelijk dat manipulatie een ernstige vorm van fraude is.

En hoe zit het nou met die buitenlandse vakanties?

De sommetjes van het KiM zijn simpel. 15 procent van alle kilometers die Nederlandse personenauto’s afleggen, wordt in het buitenland verreden, gemiddeld 1700 kilometer per jaar. Ga je op vakantie naar, zeg, Zuid-Duitsland, dan ben je met een kilometertarief van 7,5 cent al gauw 110 euro extra kwijt. Dan maar vliegen? Wie dezelfde bestemming kiest, zorgt voor 60 procent meer CO 2 -uitstoot. Maar wie vliegt, gaat vaak verder weg, en dan kan die uitstoot zelfs verdriedubbelen.

Nog andere onvoorziene effecten?

Autobezit wordt goedkoper, autogebruik duurder. Mensen gaan dus minder rijden. Dat betekent minder files en ook minder verkeersongelukken, voorspelt het KiM. Maar omdat waarschijnlijk meer mensen een auto zullen kopen, neemt de parkeerdruk toe.

De veranderende kosten van woon-werkverkeer blijven misschien ook niet zonder gevolgen. Mensen zullen ‘waarschijnlijk niet massaal van baan verwisselen’, denkt het KiM, althans niet meteen. Maar op den duur kunnen die kosten gaan meespelen bij de keus om wel of niet te solliciteren.

Wanneer hakt het kabinet knopen door?

In 2024 moet het wetsvoorstel over rekeningrijden naar de Tweede Kamer. Dan kunnen de voorbereidingen voor het invoeren beginnen.

Lees ook:

Een jaar Rutte IV: Het kabinet waar niemand zin in had, heeft zijn eerste resultaten binnen

Rutte IV toonde zich in zijn eerste jaar een kabinet met twee gezichten. Hoewel verguisd in de oppositie en een moetje voor de coalitie, boekte het al een aantal opmerkelijke successen.