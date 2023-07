Reisadvies voor drie Griekse eilanden aangescherpt

Italianen moeten vanwege de hittegolf onverminderd passen op hun gezondheid. Nadat het dinsdag al uitzonderlijk heet was, geldt woensdag in nog meer plaatsen code rood. Ook voor Bari en Catania, in het zuiden van het land, Civitavecchia in het midden en Turijn in het noordwesten geldt nu het hoogste waarschuwingsniveau. Alleen in Bolzano, in Zuid-Tirol, heeft code rood plaatsgemaakt voor geel.

Italië kampt net andere landen in Zuid-Europa met een hittegolf. In vrijwel het hele land moeten mensen daar voor hun gezondheid rekening mee houden. In alle steden, met uitzondering van Genua en Bolzano, kunnen vooral mensen met een zwakkere gezondheid, ouderen en kleine kinderen in de problemen raken. In 23 van de 27 steden waar het ministerie over adviseert is het weer zelfs zo extreem, dat iedereen moet uitkijken. (ANP)