Reinigingsbedrijf stelde milieu en medewerkers illegaal bloot aan gifstof

Medewerkers die schadelijke dampen inademen, tien gewonde medewerkers in vijf jaar tijd, giftig benzeen dat illegaal wordt geloosd in het riool richting de Maas. Dat is een greep uit de misstanden die aan de orde zijn bij Claessen Tankcleaning in Venlo.

Het bedrijf, dat in de regio een monopolie heeft op het schoonmaken van tankwagens met gevaarlijke stoffen, stelt milieu en (Poolse) medewerkers al jarenlang bloot aan ernstige risico’s, blijkt uit onderzoek van NRC. Op basis van gesprekken met oud-medewerkers, honderden documenten, filmpjes en foto’s schetst de krant een beeld van een bedrijf dat bewust regels schendt en daarmee wegkomt.

Illegaal laat het bedrijf medewerkers kankerverwekkend benzeen met heet water schoonmaken, waarna de gifstof wordt geloosd in de Maas. Dat terwijl benzeen alleen ‘afgefakkeld’ mag worden, zodat het niet vrijkomt.

Ernstige incidenten

De fakkelmachine van Claessen Tankcleaning is defect en sinds 2016 buiten werking. Door de werkwijze van het bedrijf staan medewerkers in giftige dampen, van fenol, naftaleen en formaldehyde. Diverse ernstige incidenten vonden plaats.

Een Poolse medewerker ademde mierenzuur in, schadelijk voor ogen en huid. Een andere medewerker werd bedolven onder hete teer, een collega liep op diens arm brandwonden op van zwavelzuur. Ambulances moeten meermaals komen, net als de brandweer.

De eigenaar van het bedrijf wil niet reageren en vindt het artikel in NRC ‘nergens op slaan’. “Ik snap niet dat journalisten zich hier druk om maken”, zegt Michael Claessen (34), die het bedrijf van zijn vader overnam.

Niemand greep in

Autoriteiten lieten de zaak, ondanks meldingen en informatie over diverse misstanden, structureel op zijn beloop. De politie, OM, Arbeidsinspectie en de Omgevingsdienst grepen nauwelijks in, blijkt uit het onderzoek door NRC. Zeker drie jaar waren zij wel op de hoogte van de problemen.

De Arbeidsinspectie gaf een keer een boete van 450 euro. De omgevingsdienst, die milieuregels moet handhaven bij bedrijven en op verzoek van het OM onaangekondigde controles uitvoert, dreigde in 2022 met een dwangsom van maximaal 10.000 euro, als het winstgevende bedrijf (jaaromzet: 1 miljoen euro) zijn zaakjes niet op orde brengt. Oplegging van de boete zou uiteindelijk nog uitblijven. Volgens FNV missen milieudiensten vaak slagkracht. De vakbond spreekt zijn verbazing uit over het gebrek aan controle en handhaving.

De gemeente Venlo stelt te lang vertrouwen te hebben gehad in de goede intenties van het reinigingsbedrijf. De autoriteiten willen alsnog vervolgstappen nemen en het bedrijf beboeten als bij nieuwe controles overtredingen worden vastgesteld, zoals de mogelijke dump van gifstoffen.

