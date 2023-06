Regels zijn regels: de aardappelen zijn laat, toch moeten ze geoogst

Kwakkelvoorjaar of niet, regels zijn regels. Dat is kort samengevat het antwoord van landbouwminister Piet Adema (CU) op een hele reeks Kamervragen van CDA, VVD, SGP en PVV. Daarin pleiten de partijen voor uitzonderingen op wat in de agrarische sector, vaak met een vies gezicht, ‘kalenderlandbouw’ wordt genoemd.

Sinds dit jaar is 1 oktober een cruciale datum in de planning van elke akkerbouwer. Voor verschillende gewassen geldt die dag als een soort deadline voor de oogst. Ze moeten dan plaats maken voor een zogeheten vanggewas: een winterteelt die de bodemkwaliteit bevordert en uitspoeling van stikstof uit de mest voorkomt. Als een boer het vanggewas later of helemaal niet zaait, mag hij het jaar erop minder mest op het land brengen.

De aardappelen zijn laat dit jaar

Juist dit jaar treffen boeren het niet met het weer. Door het natte en koude voorjaar konden de aardappelen pas laat de grond in. Dat betekent doorgaans ook dat ze later oogstrijp zijn: mogelijk pas in oktober.

Dat kan boeren op zand- en lössgrond, waar de nieuwe deadline voor aardappels van kracht is, voor een duivels dilemma stellen. Oogsten ze voor de deadline, dan moeten ze mindere opbrengst voor lief nemen. Wachten ze tot na 1 oktober,dan kunnen ze volgend jaar minder produceren omdat ze dan in het voorjaar minder mest mogen gebruiken.

De aardappelverwerkende vreest de ‘doodsteek voor de Nederlandse frietaardappel’, zei directeur Andries Middag van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi) onlangs in het AD.

Maar is er dan echt geen uitzondering mogelijk als het groeiseizoen zo laat begint? Nee, antwoordt minister Adema op een vraag van VVD, CDA en SGP. ‘Om het vanggewas goed te laten aanslaan is het noodzakelijk dat dit zo vroeg mogelijk wordt ingezaaid’, schrijft hij. ‘Ook bij een latere oogst door een later groeiseizoen’.

Niet op schema

De nieuwe regels komen voort uit de Europese doelstellingen voor waterkwaliteit. Nederland ligt allesbehalve op schema om in 2027 aan de minimumeisen te voldoen. Een florerend vanggewas kan helpen doordat het uitspoeling van stikstof uit mest voorkomt. “Daarbij helpt het als een vanggewas al relatief vroeg wordt ingezaaid”, vertelt Janjo de Haan, onderzoeker bodem en bemesting aan de universiteit in Wageningen (WUR). “Omdat het dan langer staat, maar ook omdat het bij goed weer in september en oktober beter groeit.”

Tegelijkertijd erkent De Haan dat een vaste datum weinig recht doet aan de dagelijkse praktijk, waarbij weersinvloeden van groot belang zijn. “In het voorjaar, maar ook in september. Als het dan erg nat is, wordt het lastig om voor 1 oktober te oogsten.”

Het hangt dus nogal af van het perspectief wat wijs en rechtvaardig is, erkent De Haan. Wie vanuit de natuur redeneert, zal de strengere bemestingsnorm gekoppeld aan het vanggewas logisch vinden. Een latere oogstdatum voor de aardappels betekent immers dat het vanggewas minder effectief is, of zelfs niet meer gezaaid zal worden.

Wie door een landbouw-economische bril kijkt, zal vooral vinden dat de aardappel op het beste moment geoogst moet worden, zodat de opbrengst optimaal is. En zal het buitengewoon onbevredigend en economisch schadelijk vinden dat gewassen door regelgeving te vroeg van het land moeten worden gehaald.

