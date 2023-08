Rechtszaak dreigt over Brabants beleid rondom omstreden nieuwe stalvloeren

Drukbezochte boerenprotesten, een forse politieke crisis en onlangs nog een geklapte formatie. Strengere uitstooteisen aan veestallen is in de provincie Noord-Brabant al jaren hoofdpijndossier nummer één. Boeren die een stal van – afhankelijk van wat voor dieren ze houden – meer dan vijftien of twintig jaar oud hebben, moeten hun bedrijf moderniseren. De deadline daarvoor is na enkele keren uitstel op 1 juli 2024 gesteld.

De in de agrarische sector gewortelde Stichting Stikstofclaim (SSC) wil dat die datum voor onbepaalde tijd wordt opgeschort. SSC geeft het Brabantse provinciebestuur daar vier weken de tijd voor. Geeft de provincie geen gehoor aan de eis, dan start de stichting een spoedprocedure bij de rechter.

Gordiaanse knoop

Brabant is met de stallendeadline verstrikt geraakt in een gordiaanse knoop. Het beleid kwam in 2017 al tot stand: de provincie zag de stikstofcrisis destijds al opdoemen, nog voordat die urgentie ook in Den Haag werd gevoeld. Omdat een provincie geen middelen heeft om bijvoorbeeld krimp van de veestapel af te dwingen, zette Brabant in op innovatie. Boeren zouden vanaf 2022 – na uitstel nu dus 2024 – schonere stallen moeten hebben die dankzij nieuwe technieken minder stikstof uitstoten.

Maar juist die innovatieve stallen liggen onder vuur, omdat ze lang niet zo goed werken als gedacht. ‘Uit nieuw onderzoek voor melkvee blijkt dat er geen verschil is in stikstofuitstoot tussen een stal met een emissiearme vloer en een gangbare stal’, schrijft SSC in haar brief. Een werkelijkheid die ook de provincie onderkent.

Sterker nog: veehouders kunnen momenteel niet eens een vergunning krijgen voor zo’n innovatieve stal. Want vanwege twijfels over de werking heeft Brabant, net als een aantal andere provincies, de vergunningverlening opgeschort. Boeren kunnen dus voorlopig geen vergunning krijgen voor een stal die in feite de enige optie is om hun bedrijf voort te kunnen zetten.

Druk opvoeren

Toch ligt het politiek gevoelig om de maatregel in te trekken of opnieuw uit te stellen. De progressieve partijen in Brabant balen ervan dat stikstofreductie steeds op de lange baan wordt geschoven. Voor de VVD weegt zwaar dat Brabant in feite op slot zit: de vergunningverlening ligt grotendeels stil sinds uit nieuwe natuurrapporten bleek dat de Brabantse natuur nog steeds achteruit gaat.

Mede vanwege de discussie over de stallendeadline mislukte de vorming van een nieuwe coalitie na de verkiezingen in maart. Nieuwkomer BBB, de grootste fractie in de Provinciale Staten, kon op het allerlaatste moment niet leven met wat er over het stallenbeleid in het conceptakkoord stond. Wat die afspraak precies behelsde, bleef onduidelijk. Bij de nieuwe onderhandelingen staat BBB buitenspel: VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant proberen nu tot een coalitie te komen.

Intussen hoopt de Brabantse politiek de angel in elk geval een klein beetje uit de discussie te halen door een ‘kwartiermaker innovatie veehouderij’ aan te stellen. Dat wordt agrofoodexpert en voormalig Wagenings zwaargewicht Gé Backus. Hij moet onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om toch tot innovatie te komen, via stalsystemen én door bijvoorbeeld ander voer of veranderingen in de bedrijfsvoering. Maar één ding staat daarbij vast: resultaten zullen er niet binnen vier weken zijn. Zo voert Stichting Stikstofclaim de druk dus flink op met de mogelijke stap naar de rechter.

