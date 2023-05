Rechter wijst klimaatzaak tegen Shell-bestuurders af

De klimaatzaak was wereldwijd uniek. Dus razend spannend. Zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor nalatig klimaatmaatbeleid, omdat zij het gros van hun bedrijfsinvesteringen in fossiele energie blijven steken? Achter die vraag blijft voorlopig een vet vraagteken staan, nu de Britse rechtbank de aanklacht afwijst.

Elf directieleden van het olie- en gasbedrijf Shell werden persoonlijk aangeklaagd. Het argument van aanklager ClientEarth: de bestuurders stelden geen adequaat klimaatbeleid op. Dat druist is tegen het Parijse Klimaatakkoord.

Stabiliteit van de aarde

Daarmee brachten de Shell-bestuurders, betoogde ClientEarth mede namens een groep aandeelhouders, zowel de stabiliteit van het bedrijf als van de aarde in gevaar. De rechtbank in Londen schrapte de klacht vrijdag.

Daarmee zegt de rechter niet dat milieuorganisatie ClientEarth, die op zei te komen voor de aarde én aandeelhouders, niet dat de bestuurders hun werk goed deden, of dat de Shell-klimaatstrategie deugt. De rechter neemt de aanklacht niet verder in behandeling, omdat de ingediende klacht tegen de Shell-bestuurders onvoldoende juridisch toetsbaar zou zijn.

Zucht van verlichting

Het olie- en gasbedrijf slaakt in een reactie een zucht van verlichting. De rechter maakt ‘de juiste keuze’. De rechter zou niet in staat zijn om een vonnis uit te spreken over de complexe besluiten die Shell-bestuurders moeten nemen, met oog voor uiteenlopende belangen. De aanklacht zou onrechtmatig zijn.

ClientEarth is ‘zeer teleurgesteld’ dat de rechter de zaak niet verder wil behandelen. De groep, die meerdere klimaatzaken optuigt en ook het bedrijf Danone en aanklaagt wegens plastic vervuiling, wil het er niet bij laten zitten. De milieujuristen gaan de juridische voorwaarden nog eens na en ‘beraadt zich op vervolgstappen’.

Shell heeft geen goed woord over voor het proces, dat zich richtte tegen elf topbestuurders. Het bedrijf liet vrijdag weten dat het zelf wel vindt dat het klimaatbeleid optuigt dat in lijn is met de Parijse klimaatdoelen, omdat het streeft naar ‘netto nul’ uitstoot in 2050.

In Nederland toonde Milieudefensie al met succes aan dat dit niet klopt. De milieuorganisatie won in 2021 een rechtszaak tegen Shell, omdat het bedrijf tekort schiet bij de realisatie van CO2-vermindering. In 2030 moet Shell daarom zijn emissies met 45 procent verlagen, zei de rechter. Shell ging hiertegen in hoger beroep.

