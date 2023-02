Recessie uitgebleven, Nederlandse economie groeit zelfs het hardst van Europa

Forse prijsstijgingen in de supermarkt, hoge energiekosten, renteverhogingen, grote personeelstekorten; het klinkt allemaal niet rooskleurig. Toch heeft de Nederlandse economie een uitstekend jaar achter de rug. Voor het eerst in twintig jaar maakte die voor het tweede jaar achtereenvolgend een sprong omhoog en wel met 4,5 procent in het afgelopen jaar (in 2021 met 4,9 procent). Met dank aan corona. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Daarmee is de recessie die door sommige economen werd gevreesd uitgebleven. De krimp in het derde kwartaal van het afgelopen jaar maakte plaats voor een groei van 0,6 procent in de staart van 2022. En dat heeft voor een groot deel te maken met een grote vraag van consumenten naar producten.

Veel consumenten namen het er goed van

“De consument speelt de hoofdrol”, verklaarde Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS in een persbriefing. Het gemiddeld inkomen steeg wel minder hard dan de inflatie, maar, zei hij, Nederlanders zijn minder gaan sparen. En wat we niet spaarden, gaven we uit. Een aanzienlijk deel van de consumenten nam het er goed van na een periode van corona-beperkingen.

Dat inhaalgedrag is goed te zien aan de enorme sprong in de sectoren cultuur en recreatie. Het CBS noteert daar een stijging van liefst 34 procent. Van Mulligen: “Daarmee zijn die bedrijfstakken nog steeds niet terug op het oude niveau.”

Ook de reisbranche, de handel, de horeca en de vervoersbranche veerden op in 2022, met groeicijfers van rond de 8 procent. Daarnaast werd er in 2022 meer geïnvesteerd, met name in de bouw. Ook de export groeide. “Belangrijk is vooral de zogeheten wederexport, waarbij goederen eerst Nederland binnenkomen om vervolgens weer uitgevoerd te worden”, zegt Van Mulligen.

Nederland is Europees economisch kampioen 2022

De Nederlandse economie presteerde in het afgelopen jaar zo goed dat het land met afstand Europees economisch kampioen 2022 is geworden. Vooral Duitsland kende een veel bescheidener groei. Ook opmerkelijk: het in 2020 uit de EU vertrokken Verenigd Koninkrijk presteerde met een economische groei van 4 procent beter dan het EU-gemiddelde ( +3,6 procent).

Eerder deze week verklaarde de Europese Commissie ‘minder pessimistisch’ te zijn over de economische vooruitzichten in de EU dan in de herfst. Brussel verwacht dit jaar een gemiddelde groei van bijna een procent in de eurozone.

De inflatie heeft het hoogtepunt nu wel bereikt, stelt de commissie in haar jaarlijkse winterprognose. Het dagelijks EU-bestuur schat het Nederlandse groeipercentage op 0,9 procent voor 2023. De inflatie zakt dit jaar in Nederland naar 4,5 procent en in 2024 naar 2,7 procent.

Veel meer werk dan mensen om dat werk te doen

Wat het economische feest voor Nederland nog had kunnen bederven is het grote gebrek aan personeel. Er kwamen volgens het CBS in het afgelopen jaar 131.000 vacatures bij en 441.000 banen. Een vacature is een openstaande functie voor een baan. Een baan betekent dat er ook daadwerkelijk iemand aan de slag is gegaan. Al met al is er veel meer werk dan er mensen zijn om dat werk te doen.

Van Mulligen: “Een krappe arbeidsmarkt zorgt over het algemeen voor een rem op de groei. Maar omdat in 2022 tienduizenden mensen extra een baan vonden, hebben zij ook meer te besteden, ontstaat er meer vraag naar producten en diensten en dat is goed voor de economie.”

Dat betekent beslist niet, benadrukt de hoofdeconoom van het CBS, dat alle Nederlandse huishoudens zich wanen in een Dagobert Duck-geldpakhuis. “De onderlinge verschillen tussen huishoudens zijn groot. Deze cijfers hebben betrekking op alle Nederlanders samen.”

