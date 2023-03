Ralph Hamers treedt terug als topman van Zwitserse bank UBS

Hamers, van 2013 tot 2020 bestuursvoorzitter van ING, heeft volgens een verklaring van UBS ingestemd met zijn vertrek. Zijn opvolger is de Zwitser Sergio Ermotti die UBS ook al van 2011 tot 2020 leidde. Ermotti volgt zijn eigen opvolger dus op. Hamers blijft nog een tijdje aan als adviseur van Ermotti.

In een summiere, niet al te heldere verklaring stelt UBS dat Hamers vertrekt om ‘zo de belangen te dienen van de nieuwe combinatie, de Zwitserse financiële sector en het land.’ Of de commissarissen van mening waren dat Hamers niet de man was om leiding te geven aan de samensmelting van UBS en Credit Suisse is niet helemaal duidelijk.

Niet al te enthousiast over de overname

In een verklaring prees Colm Kelleher, president-commissaris van UBS, Hamers voor zijn ‘buitengewone leiderschap’. Hamers zelf meldde het jammer te vinden dat hij vertrekt maar dat ‘de omstandigheden zijn veranderd op een manier die niemand van ons had verwacht’. Hamers liet eerder al wel doorschemeren dat hij zelf niet al te enthousiast was over de overname van Credit Suisse.

Die overname werd min of meer werd afgedwongen door de Zwitserse overheid. Credit Suisse was door een serie schandalen én een paar faliekant misgelopen investeringen in grote problemen gekomen. Veel klanten haalden hun geld van de bank. Onder druk van de Zwitserse overheid werd daarom besloten dat UBS zijn concurrent moest overnemen. Dat deed de bank uiteindelijk voor een bedrag van circa 3 miljard euro, ongeveer 40 procent van de beurswaarde die Credit Suisse op dat moment had.

Helemaal onverwacht komt het vertrek van Hamers niet. Het Financieele Dagblad schreef onlangs al dat er spanningen waren tussen Hamers en Colm Kelleher, de Ier die vorig jaar werd benoemd als president-commissaris van UBS. In Nederland ligt de dagelijkse leiding van een bedrijf bij de bestuursvoorzitter, maar in Zwitserland heeft de president-commissaris ook uitvoerende taken en is hij op z’n minst voor een deel verantwoordelijk voor de bedrijfsstrategie. Het zou volgens het zakenblad niet altijd boteren tussen Hamers en de Ier, al ontkende de laatste dat met klem.

Verdere digitalisering

Hamers verkaste in 2020 van ING naar UBS. Bij ING was hij pleitbezorger voor verdere digitalisering van de bank, een proces dat onder zijn leiding verder vorm kreeg. Veel kritiek kreeg hij toen bleek dat ING veel te weinig had gedaan om het witwassen van geld te voorkomen. In 2018 trof ING daarom een schikking met het Openbaar Ministerie en kocht voor 775 miljoen euro vervolging af. Toen de commissarissen van ING Hamers vervolgens een flinke salarisverhoging wilden geven, leidde dat tot veel verontwaardiging. Hamers volgde in 2013 Jan Hommen op als topman van ING. Die kreeg in 2009 de leiding over ING, vlak nadat de staat ING met een bedrag van 10 miljard euro had gered.

