Raad van State handhaaft vergunning Circuit Zandvoort, Grand Prix mag door

De vergunning voor autoraces op het Circuit Zandvoort is in orde. Dit oordeelt de Raad van State in een zaak die door natuurorganisaties was aangespannen. Wel zegt de Raad van State dat de provincie Noord-Holland op basis van nieuwe wetgeving het natuurgebied Kennemerduinen ‘op een andere manier kan beschermen tegen de exploitatie van het circuit’.

De races op het circuit – zoals de Formule-1-wedstrijd eind augustus – mogen dus doorgaan, stelt de Raad van State. Volgens de hoogste bestuursrechter van het land was de natuurvergunning voor het circuit, die door de natuurorganisaties werd aangevochten, niet eens nodig. De Raad verwijst in zijn uitspraak naar de verandering van de Wet Natuurbescherming in 2020, waarin is bepaald dat een nieuwe vergunning niet nodig is als de stikstofuitstoot niet toeneemt.

337 dagen per jaar racen

Bij de vergunning die de provincie uitgaf in 2019 was de stikstofuitstoot niet hoger dan bij eerdere vergunningen, uit onder meer 2011 en 2015. Sterker nog, in de nieuwe vergunning staat dat er 337 dagen per jaar gereden mag worden op het circuit, terwijl dat in de oudere vergunningen nog 365 dagen per jaar was.

De Europese habitatrichtlijn schrijft voor dat beschermde natuurgebieden zoals de Kennemerduinen niet mogen verslechteren. Een provincie mag een vergunning dus alleen afgeven als de hoeveelheid stikstof in zo’n Natura2000 gebied niet toeneemt.

Discussie over berekening uitstoot

Tijdens de rechtszaak is er door natuurorganisaties en de provincie uitgebreid gediscussieerd over de berekening van de stikstofuitstoot. Natuurorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) stelde dat de emissies in de berekening van de provincie en het circuit sterk worden onderschat en liet een eigen onderzoek doen. Maar de Raad van State wijst het verwijt van de hand, net als eerder de rechtbank in Noord-Holland.

De Raad van State geeft aan dat de provincie Noord-Holland nog eens naar de vergunning kan kijken vanwege de bescherming van het Natura 2000-gebied rond het circuit. ‘Of de provincie daarvoor kiest, moet worden afgewacht’, aldus de Raad.

