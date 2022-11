Qua satire zitten we bij de BoerBurgerBeweging geramd

Als we de peilingen mogen geloven wordt de BoerBurgerBeweging een grote partij. En als ik boze mensen op Twitter mag geloven − mensen die meestal boos zijn omdat ik iets beweer waar ze het niet mee eens zijn, of een grapje maak dat ze niet als zodanig herkennen − wordt BBB ‘supergroot en daarna moet jij je smoeltje houden en gaan we allemaal een extra dikke biefstuk wegproppen’. En dan geef ik u op deze plek nog de beschaafde versie.

Afgelopen zaterdag was het Nos-journaal uitgerukt naar de Schakel in Nijkerk. Daar bleek dat de BBB klaar is voor de Statenverkiezing van komend voorjaar: ze gaan in alle provincies meedoen en verwachten in een stuk of vijf meteen de grootste partij te worden. Dat nakende succes van voorvrouw Caroline van der Plas is fijn, vooral voor talkshows die haar wellicht eens aan tafel kunnen vragen voor een verfrissend nieuw geluid. Sorry, soms is mild cynisme sterker dan ikzelf.

Van der Plas zelf voelt zich overvallen door de snelle groei van haar partij. “Wat er is opgebouwd, daar kan ik met de kop nog niet bij.” Maar ze wordt omringd door goed gescoute provincialen, dat werd duidelijk. De een wil ‘een krachtig vitaal en leefbaar platteland’. De volgende zei ‘de boer moet kunnen boeren en de visser moet kunnen vissen, dat is in één zin hoe ik ’t altijd maar zeg’.

De groene kerk

Een van de lijsttrekkers had ‘een hobbyboerderij met een vrouw, vier kinderen en een kat en een hond’. Dus qua satire zitten we geramd bij BBB. Een ander was behoorlijk kritisch, en constateerde dat ‘het lijkt of de groene kerk ook aan tafel zit’ (bij beslissingen). Dat vond ik wel weer grappig. Ik bedoel: zou het, nadat de agrolobby en aanverwante partijen het beleid in Nederland sinds de jaren vijftig bepaald hebben, nu opvallend zijn als natuur en landschap en bodem- en waterkwaliteit ook een stem krijgen?

Het journaal vatte het even samen voor de snel afgeleide kijker: het boerenverstand moet terug in de politiek, zeker als het gaat om stikstofbeleid. En daar werd het toch wel opvallend. Ik quote weer. “De partij ontkent niet dat natuurgebieden te lijden hebben onder stikstof, maar ziet daarin geen aanleiding snel in te grijpen.” Ik hoor dan: we laten de natuur verder ten onder gaan, want de boer moet kunnen boeren.

De provincies kennen de mensen

Van der Plas omschreef het als: “Kap met dit hele beleid en laat het aan de provincies. De provincies kennen de mensen en de boeren en het landschap, kennen het weiland. Laat die per gebied kijken wat er wel/niet nodig is, in overleg met de boeren.” Aangevuld met: meer onderzoek, meer innovatie, en geen snelle/gedwongen opkoop van boerenbedrijven.

Ik vind het beangstigend dat een lobbybeweging die groot gaat worden in de provinciale en landelijke politiek er zo in kan staan. De vorige vier zinnen betekenen namelijk: weer uitstel, weer meer agrarische macht, weer meer natuurschade. Ik kan er met de kop niet bij. De website van BBB meldde nog: na afloop was er de mogelijkheid om nog gezellig met de kandidaten te borrelen onder het genot van een bruine fruitschaal. Toen moest ik even gaan liggen.