Provincies vragen miljarden extra voor stikstof, natuur en boeren. Volgens het kabinet kan dat niet

Voor hun natuurplannen vragen provincies bijna het drievoudige van wat het kabinet beschikbaar heeft. Dat bedrag moet fors omlaag, weten de provincies al maanden. Maar minder geld betekent harder ingrijpen.

Zuid-Holland: 9 miljard euro. Noord-Brabant: 8 miljard. Zelfs Groningen, de provincie met het kleinste stikstofprobleem: 3 miljard. Enorme bedragen, die volgens de provincies nodig zijn voor het behalen van landelijke doelen voor stikstof, natuur, landbouw en klimaat. Maar op een blanco cheque van de rijksoverheid hoeven ze niet te rekenen: zoveel geld ís er simpelweg niet, stelt het kabinet.

Want als alle provincies krijgen wat ze vragen, gaat het beschikbare budget van natuurminister Christianne van der Wal twee- tot driemaal over de kop, blijkt uit een inventarisatie van de ingediende plannen. Komende tijd moet dus fors worden gesneden. Dat kan geen verrassing zijn: al in februari deelde het ministerie van landbouw een globale kostenverdeling met de provincies, juist om veel te hoge aanvragen te voorkomen.

Miljardenclaims

De ‘miljardenclaims’ van provincies komen uit de gebiedsplannen die ze uiterlijk dinsdag moeten opsturen naar minister Van der Wal. Daarin moeten ze contouren schetsen van hun aanpak rond stikstof en natuur. Wat moet er per gebied gebeuren om het landschap van de toekomst in te richten?

Zo’n aanpak kost geld – veel meer dan provincies zélf kunnen ophoesten. Daarom werkt Van der Wal aan een ‘transitiefonds’ waarop provincies een beroep kunnen doen. Afgelopen tijd stroomden die aanvragen binnen. Overijssel opende het bal in januari met een ‘claim’ van 5 miljard euro. Andere provincies kwamen later, soms met nog hogere bedragen.

Onderaan de streep vragen de eerste acht provincies nu al zo’n 20 miljard euro meer dan het kabinet in eerste instantie wil verdelen. Daar komen naar verwachting nog vele miljarden bij als Gelderland, Zeeland, Utrecht en Drenthe hun rapporten inleveren.

Verdeelsleutel

Dat alle provincies zo fors boven hun globale budget zitten, is precies wat het kabinet wilde voorkomen. Begin dit jaar werd in overleg met provinciekoepel IPO een ‘verdeelsleutel’ opgesteld en rondgestuurd. Die moest duidelijk maken ‘waar provincies ongeveer op kunnen rekenen’, staat in een vertrouwelijke notitie. “Op deze manier wordt zoveel mogelijk voorkomen dat provincies uiteindelijk toch geen aanspraak kunnen maken op voldoende budget en terug naar de tekentafel moeten.”

Dat die opzet dreigde te mislukken, werd afgelopen tijd steeds duidelijker. Wie de verdeelsleutel invult, ziet bedragen die variëren van hooguit 300 miljoen euro voor Flevoland tot grofweg 3 miljard voor Noord-Brabant. Die twee provincies vragen nu respectievelijk 1 en 8 miljard.

Het gaat bij die rekenmethode overigens om een ‘indicatief budget’ – het definitieve bedrag kan nog iets hoger of lager uitvallen. En provincies kunnen voor sommige plannen ook bij andere potjes terecht, bijvoorbeeld die voor klimaat.

Bovendien: het fonds van Van der Wal bestáát op dit moment nog helemaal niet. Eind mei ging de Tweede Kamer akkoord, maar in de senaat komt de minister nog steun tekort. Dat debat vindt waarschijnlijk pas in het najaar plaats.

Harder ingrijpen

Waarom leveren de provincies willens en wetens te dure bonnetjes in? Omdat dat geld nu eenmaal nodig is voor alle natuur- en stikstofdoelen, klinkt het in de gebiedsplannen. Minder geld betekent in veel gevallen harder ingrijpen, is de vrees. “Als je het aan de provincies vraagt, zeggen die allemaal: het huidige budget is te klein”, zei de Zuid-Hollandse gedeputeerde Jeannette Baljeu deze week tijdens een Provinciale Statendebat.

Maar die kloof tussen provincie en kabinet betekent niet het begin van nieuwe onderhandelingen, benadrukte minister Van der Wal meermaals. “We moeten terugploegen naar de reikwijdte van het fonds”, zei de bewindsvrouw donderdag in een Kamerdebat. “Daar ga ik echt op toezien.”

