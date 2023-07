Provincie Utrecht: Indien nodig wijzen wij locaties voor windparken aan

Houden gemeenten zich niet aan hun energieafspraken, dan zal de provincie Utrecht in het ergste geval zelf locaties aanwijzen voor windmolens. Het staat er niet in die exacte bewoording, maar het valt wel degelijk op te maken uit het Utrechtse coalitieakkoord. De onderhandelende partijen (GroenLinks, VVD, CDA, D66 en PvdA) willen weliswaar 'terughoudend’ zijn met zo'n provinciaal projectbesluit, zoals het in jargon heet, ‘maar beseffen dat dit uiteindelijk noodzakelijk kan zijn’.

Het is misschien wel de meest opvallende zin uit het akkoord dat deze week werd gepresenteerd. Al was het maar omdat het de kern vormt van een meningsverschil tussen GroenLinks en verkiezingswinnaar BBB. ‘Dwang’ mag dan wettelijk zijn toegestaan, het is ‘onbestaanbaar’ voor de BBB, zo herhaalde Statenlid Ans Oude Luttikhuis nog maar eens in het debat over het coalitieakkoord woensdag. Het is de reden dat BBB in een eerdere fase van de formatie afviel.

Enkele tientallen windmolens

Niet alleen in Utrecht is duurzame energie een punt van discussie. De provincies spelen een belangrijke rol in de energietransitie, omdat zij erop moeten toezien dat de regionale energieafspraken – gemaakt met gemeenten, waterschappen én de landelijke overheid – worden nagekomen. Nu in tien van de twaalf provincies een akkoord is gepresenteerd, valt op dat het enthousiasme waarmee aan deze klimaatdoelen wordt gewerkt nogal verschilt per coalitie.

Utrecht is dus bereid zelf locaties aan te wijzen voor windmolens of andere energieprojecten, als gemeenten hun afspraken niet nakomen. In Zuid-Holland (waar BBB wél deelneemt aan de coalitie) staat het iets voorzichtiger geformuleerd: ‘we houden gemeenten aan gemaakte afspraken’. De provincie gaat ervan uit dat het voor het behalen van de doelen noodzakelijk zal zijn nog ‘enkele tientallen’ windmolens op land te plaatsen.

Flevoland, Gelderland en Groningen zijn juist vele malen terughoudender. Daar benadrukken de nieuwe provinciebesturen dat ze niet alleen géén zonnevelden op landbouwgrond willen hebben, maar ook geen nieuwe windmolenparken op land. Het was een belangrijk verkiezingspunt voor BBB, maar ook de VVD en partijen als PVV en SGP (beide in het college van Flevoland) zijn al langer kritisch op windmolens. De partijen vinden dat die al te zeer het landschap verpesten, en vrezen negatieve gezondheidseffecten voor omwonenden.

Aan de afspraken houden

In het landelijk klimaatakkoord werd in 2019 afgesproken dat in 2030 tenminste 35 terawattuur (twh) aan duurzame energie moet worden opgewekt. In dertig energieregio’s werd vervolgens uitgewerkt hoe aan dit landelijke doel kon worden bijgedragen. Hoe ze dat precies doen, met windmolens, zonnepanelen of op andere manieren, mogen de regio's zelf weten.

Windenergie raakt dus uit de gratie in sommige provincies, al benadrukken de meeste provinciebesturen tegelijkertijd dat ze zich wel degelijk aan de gemaakte afspraken zullen houden. Windmolens die al op de planning staan kunnen er dus alsnog komen.

Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is daar blij mee. “Als je met zoveel verschillende overheidslagen samenwerkt zijn altijd wel ergens verkiezingen”, zegt hij. “Als bestuurders dan zeggen: nee aan die afspraken van mijn voorganger wil ik me niet houden, dan wordt het erg lastig.”

‘Onderzoek doen naar kernenergie is prima’

Toch benadrukt Van der Gaag ook dat de energietransitie met de in 2019 gestelde doelen nog niet klaar is. “We wéten dat er meer nodig is”, zegt hij. Al is het maar omdat Nederland door de oorlog in Oekraïne te maken kreeg met een energiecrisis, die ook deze winter weer kan opspelen. Dat verschillende provincies nu voor de toekomst barrières opwerpen, vindt hij zorgelijk. “Die luxe hebben we niet.”

Enkele provincies hopen dat kleine kerncentrales uitkomst kunnen bieden in de toekomst. Onder meer Limburg en Zuid-Holland willen de komende periode onderzoek doen. “Dat is natuurlijk prima”, zegt Van der Gaag. “Maar het is niet zo dat daardoor zon en wind in de toekomst overbodig worden.” De provincie Gelderland hoopt over acht jaar een kerncentrale te hebben staan, maar dat is volgens de Vereniging Duurzame Energie onrealistisch.

Wat staat er verder over energie in de akkoorden? Waterstof Hoewel waterstof nog niet op grote schaal wordt gebruikt, zien verschillende provincies er toekomst in. Het kan immers worden gebruikt als brandstof voor bussen en is een manier om energie op te slaan. Onder meer in Noord-Holland wordt waterstof expliciet benoemd als essentieel onderdeel van de energietransitie. De provincie wil de ontwikkeling van waterstof stimuleren. Ook de provincie Groningen ziet er wel wat in. De nieuwe coalitie benadrukt in het gesloten akkoord dat waterstof kansen biedt, ook voor de werkgelegenheid. Het provinciebestuur van Drenthe hoopt samen met de andere noordelijke provincies koploper te blijven op het gebied van waterstof. Overbelasting op het net Met een moeilijk woord heet het ‘netcongestie’, overbelasting van het elektriciteitsnetwerk. Steeds meer provincies krijgen er mee te maken en dus wordt het in veel coalitieakkoorden genoemd. Wil de energietransitie slagen, dan moet er immers ruimte zijn om nieuwe zonnepanelen en windparken aan te sluiten. Hoewel onder meer Zuid-Holland en Limburg benadrukken dat het primair een taak is van de netbeheerders om dit probleem op te lossen, lijken de provincies wel van plan zich zelf ook in te zetten. Zo wil Drenthe investeren in projecten die pieken in de energievraag voorkomen. Batterijopslag wordt genoemd als voorbeeld daarvan.

