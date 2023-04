Prijsvraag: is uw tuin veranderd?

Veel mensen vinden het er mooier uitzien als de tuin netjes aangeharkt is en het gras gemaaid. Voor de biodiversiteit blijkt het echter beter te zijn als het gazon een rommeltje is. Laat de herfstbladeren maar liggen en haal zo veel mogelijk tegels eruit. De vraag is nu: doet u ook dat echt? Ziet uw tuin er nu anders uit dan enkele jaren geleden? Is deze wilder geworden? Groeit er zelfs iets wat u kan opeten? Heeft u al een bijzondere vogel of insect gespot?

Wij zijn benieuwd naar de verandering in uw tuinbeleving. Beschrijf deze in maximaal 200 woorden en stuur uw bijdrage vóór 7 mei naar lezers@trouw.nl onder vermelding van ‘Prijsvraag tuinieren’. De leukste en/of origineelste inzending wint een tuinbon ter waarde van 300 euro.