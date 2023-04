Prijs voor beste natuurfoto gaat naar twee wilde bijen die knus slapen in een bloem

Vlakbij zijn Groningse huis, in het natuurgebiedje Kardinge, vond hobbyfotograaf Joris Vegter deze twee klokjesdikpoten, slapend in een geranium. Met het plaatje van de twee vredig slapende bijtjes won hij de Groene Camera 2023, een prijs voor de beste natuurfoto, van het tijdschrift Natuurfotografie Magazine.

De klokjesdikpoot is een van de bijna 360 verschillende wilde bijen die in Nederland voorkomen. Net als veel andere insecten, hebben wilde bijen het niet makkelijk in ons intensief gebruikte land. Te weinig bloemen, te veel bestrijdingsmiddelen en volgens sommigen ook te veel van die andere, gehouden bijen – honingbijen – maken het de wilde bijen moeilijk. Mede daarom vond de jury van de fotowedstrijd dit beeld van de bijen in hun bloem zo aansprekend.

Vegter moest wel de fotografische trukendoos opentrekken om deze messcherpe foto te maken. In een macrofoto is normaal maar een heel klein stukje scherp. Daarom ‘stapelde’ de fotograaf tien, snel achter elkaar geschoten beelden met allemaal een ander stukje in focus. Door deze beelden in de computer te combineren, ontstond één beeld met alle haartjes en zelfs de stuifmeelkorreltjes aan de pootjes van de twee bijen scherp in beeld.

Het resultaat sprak niet alleen de jury van de Groene Camera aan. Met een vergelijkbaar beeld won Vegter eerder al eens een prijs in een natuurfotowedstrijd van National Geographic.

Klokjesdikpoten zijn niet de enige bijtjes die in bloemetjes slapen, schrijft de website wildebijen.nl. Het blijken steeds wel alleen de mannetjes te zijn die het ervan nemen. Ook de verschillende leden van de familie ‘klokjesbijen’ slapen in bloemen, met name in grasklokjes.

Net als de andere winnende foto’s, is het beeld van de bijen de rest van het jaar nog te zien in het Museon in Den Haag.

Lees ook:

Dieren opjagen voor de perfecte natuurfoto, het levert dubieuze plaatjes op

Getrainde eekhoorns, opgezette dieren, of zwermen vogels waar met een drone doorheen wordt gejakkerd; op jacht naar het perfecte groene plaatje lijkt alles geoorloofd in de natuur. Maar steeds meer natuurliefhebbers slaan alarm.