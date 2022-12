Prijs van tarwe en mais daalt, maar voor armere landen blijft de onzekerheid over voedsel

De prijs van voedsel op de wereldmarkt schoot begin dit jaar omhoog, bijna vanaf het moment dat Russische troepen samentrokken aan de grens met Oekraïne. In maart volgde zelfs een absoluut record, toen Rusland zijn aanval had doorgezet op het buurland dat de graanschuur van de wereld wordt genoemd.

Inmiddels dalen de gemiddelde voedselprijzen alweer acht maanden op rij, maakte de landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) vrijdag bekend. De FAO publiceert maandelijks een graadmeter, gebaseerd op het gewogen prijsgemiddelde van onder meer granen, zuivel, vlees en plantaardige oliën.

De piek van die index lag dus in maart en is nu weer op het niveau van november 2021. Het helpt dat de ‘graandeal’ vorige maand nieuw leven is ingeblazen. Na bemiddeling van Turkije en de Verenigde Naties tekenden Oekraïne en Rusland afgelopen juli een akkoord om veilig granen en andere landbouwproducten over de Zwarte Zee te kunnen verschepen. In oktober dreigde Rusland daar de stekker uit te trekken, maar inmiddels is de deal weer met vier maanden verlengd.

Extreme honger in Afrikaanse landen

Onder meer landen als Somalië en Eritrea, rond de Hoorn van Afrika, zijn voor hun voedsel erg afhankelijk van oogsten uit Oekraïne. Door droogte heerst in dat gebied nu extreme honger, meldde Oxfam Novib onlangs. In Ethiopië is bijna 85 procent van de landbouwgrond aangetast door klimaatproblemen, en er sterven miljoenen stuks vee van de honger.

Uit vrachtdata die de VN bijhouden, blijkt dat er vooral veel mais en tarwe zijn verscheept na het tekenen van de graandeal, en in mindere mate ook koolzaad. Sinds Rusland alsnog instemde met verlenging van de deal, ruim een maand geleden, daalde de prijs van tarwe met bijna 3 procent, en de prijs van mais met bijna 2 procent.

Vergeleken met eerdere jaren is voedsel nog steeds duur. Nu zijn de prijzen dus gedaald naar het niveau van november 2021, maar de voedselprijs toen was al een tienjarig hoogtepunt. Dat kwam door tegenvallende oogsten en veel vraag uit China.

In 2022 betalen importerende landen naar schatting in totaal ruim 1,9 biljoen dollar voor de inkoop van voedsel, schat FAO. Ook een absoluut record, en 10 procent méér dan het toch al dure 2021.

Minder voedsel naar armere landen

Het gros van die rekening werd door rijkere landen betaald. Zij kúnnen het ook betalen. Kijkt de FAO naar hoeveel de groep arme landen betaalde dit jaar, dan was dat ongeveer net zoveel als vorig jaar. Dat betekent dus dat zij een veel kleinere hoeveelheid binnenkregen, meer zat er niet in door de gestegen prijzen.

Voedsel dan maar in eigen land verbouwen, als het klimaat het toestaat, is ook duurder geworden. Voor zaken als energie en kunstmest betalen boeren wereldwijd op dit moment 48 procent meer dan in 2021. Zeker in armere landen gaat dat onherroepelijk leiden tot minder productie, en dus plaatselijk minder eten. Volgens de FAO blijven de kosten voor boeren voorlopig hoog, waardoor de lagere productie voortduurt tot in 2023.

Er is ook goed nieuws. De voorspelling is op dit moment dat er veel tarwe geoogst kan worden, onder meer doordat boeren in Canada en in Rusland een goed jaar hebben. Er zou zelfs zoveel tarwe kunnen groeien dat opslagplaatsen ongekend vol komen te liggen.

Wel zullen dat vooral graansilo’s in Rusland en China zijn, denkt de FAO. Elders zijn de silo’s volgend jaar naar schatting juist 8 procent minder vol. En dus moet de rest van de wereld zaken doen met Rusland en China om aan die tarwe te komen. Bij de sancties tegen Rusland geldt een uitzondering voor de export van voedsel.

