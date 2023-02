PostNL schrapt enkele honderden banen om kosten te besparen

Het viel wat tegen vorig jaar met de pakketbezorging. Ook PostNL heeft net als veel andere bedrijven gedacht dat het online kopen nooit meer zou stoppen na de coronapandemie. Maar de consument is toch een beetje op de rem gaan staan, en liep wat vaker de winkelstraat in. Gevolg: minder pakketjes dan verwacht.

“Het jaar 2022 werd een jaar waarin we moesten navigeren in snel veranderende en turbulente omstandigheden. De wereldwijde macro-economische en geopolitieke omstandigheden waren extreem lastig, met extreem hoge inflatie en een consumentenvertrouwen dat een absoluut dieptepunt bereikte. Dat werkte door in onze resultaten”, verklaart topvrouw Herna Verhagen.

Het bedrijf ziet zich genoodzaakt om tweehonderd tot driehonderd werknemers de deur te wijzen. Want volgens de topvrouw houden de “uitdagende omstandigheden” dit jaar aan. “Het is daarom cruciaal dat we blijven investeren in het versterken van ons fundament en het verstevigen van onze positie in een dynamische en zeer competitieve markt.”

Natuurlijk verloop

Gedwongen ontslagen zijn niet uit te sluiten. Verhagen: “We hopen de banen zoveel mogelijk via natuurlijk verloop te kunnen verminderen. De komende tijd gaan we kijken welke functies er precies verdwijnen.” Tegen het einde van dit jaar moet de reorganisatie afgerond zijn.” Het gaat niet om uitvoerende banen als pakketbezorgers of sorteerders, benadrukt de CEO. De banen verdwijnen op het hoofdkantoor en bij ondersteunende functies binnen de pakkettentak.

In totaal zet PostNL 20 miljoen euro opzij in 2023 voor de reorganisatie. De bezuinigingen treffen vooral de afdeling Pakketten. In 2024 moet nog eens 25 miljoen euro bespaard worden en vanaf 2025 jaarlijks 30 miljoen euro. Ondanks deze ingreep denkt het postbedrijf dat online winkelen op termijn weer gaat groeien, als de economie weer aantrekt.

Het bedrijf zag de omzet in het vierde kwartaal dalen tot 883 miljoen euro, van 936 miljoen euro een jaar geleden. De winst zakte van 61 miljoen euro tot 27 miljoen euro. Over het hele jaar kwam de omzet uit op 3,1 miljard euro, tegen 3,5 miljard euro in 2021. De winst bedroeg 26 miljoen euro, tegen 228 miljoen euro in het vorige boekjaar.

De prognoses voor de pakketvolumes blijven volgens het bedrijf onzeker op de korte termijn. PostNL gaat dan ook uit van een lichte volumedaling voor 2023, waarbij ook rekening wordt gehouden met een klein verlies aan marktaandeel. De kosten nemen volgens het bedrijf ook verder toe en worden niet volledig gecompenseerd door de prijsaanpassingen.

Lees ook:

De winkelstraat is terug van weggeweest: ‘De binnensteden herstellen snel’

Het moest wel beter gaan met de winkels in het coronaluwe 2022. Dat de consument niet alles online koopt, is een opsteker voor winkels van steen.