Post-corona is de kloof op de arbeidsmarkt alleen nog maar groter

Schreeuwende personeelstekorten, een historisch lage werkloosheid. Soms lijkt het alsof op de booming arbeidsmarkt na de coronacrisis iedereen een baan kan krijgen, en zeker jongeren die net de arbeidsmarkt betreden. Dat is niet waar, blijkt uit een studie van SEO Economisch Onderzoek, een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeksbureau.

De onderzoekers koppelden de uitstroom uit het onderwijs aan de informatie over banen en lonen van Belastingdienst en UWV en konden op die manier zien of de nieuwkomers hun weg op de arbeidsmarkt vonden. Ze keken daarbij hoeveel van de jongeren een ‘substantiële baan’ vonden, volgens hun definitie minstens drie dagen per week. De conclusie: pas afgestudeerden hadden tijdens de coronacrisis een moeizaam begin, maar hebben inmiddels bijna allemaal een betere kans op een baan dan de groep vóór corona.

Wie er niet profiteren

Maar er zijn vier duidelijke groepen voor wie dat niet opgaat: jongeren zonder startkwalificatie, met startkwalificatie mbo-2, met een migratieachtergrond of met een gezondheidsbeperking. Deze jongeren, die al lange tijd kwetsbaar waren op de arbeidsmarkt, zijn nauwelijks beter en soms zelfs iets slechter af dan voorheen.

“Dit zijn groepen die het voor corona al moeilijk hadden, door corona een knauw kregen en nu niet als vanzelf weer bij de arbeidsmarkt worden betrokken”, stelt onderzoeker Henri Bussink van SEO. Omdat de arbeidsmarkt voor alle andere nieuwkomers nadrukkelijk gunstiger is, is het gat tussen deze kwetsbare groepen en de rest alleen maar groter geworden. “Corona heeft de tweedeling vergroot”, concludeert Bussink.

Blijvende gevolgen

Dit onderzoek was beperkt tot de eerste vijftien maanden na afstuderen. Het is dan ook nog te vroeg om te weten of deze moeizame start langetermijngevolgen heeft, maar, zegt Bussink, uit eerder onderzoek is wel bekend dat die er kunnen zijn. Wie bijvoorbeeld een jaar geen werk heeft, ziet vaak zijn baankansen verder verkleinen.

Volgens Bussink lijkt het erop dat, waar het gaat om het arbeidsmarktperspectief, bijna alle groepen snel zijn hersteld van de coronacrisis. “Daar verwacht je geen langdurige gevolgen. Maar juist voor deze kwetsbare groepen is dat mogelijk wel zo, omdat ze gedurende lange periode geconfronteerd zijn met minder baankansen.”

