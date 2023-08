Pompstations: Hoge taks op benzine leidt tot oneerlijke concurrentie met het buitenland

Als de benzine in Nederland zo duur blijft, komen ondernemers in de grensstreek in de problemen. Voor consumenten is duur tanken bovendien extra pijnlijk in tijden van inflatie. Dat zegt Belangenvereniging Energie- en Tankstations (Beta). Pomphouders willen dat het demissionaire kabinet de voorgenomen prijsstijging voor brandstof annuleert.

“Als dat niet gebeurt kunnen benzine en diesel per 1 januari zomaar 25 tot 30 cent per liter duurder zijn dan nu”, zegt Tim Schoenmakers van Beta. “Dat is voor ondernemers die een tankstation of supermarkt runnen in de grensstreek ellendig. Hun klanten tanken nu vaker in Duitsland en België en doen daar ook meteen de boodschappen.” Beta stelt dat tientallen miljoenen weg dreigen te vloeien naar tankstations en winkels in die twee landen.

Volgens Schoenmakers geven ondernemers die een tankstation in het grensgebied hebben liever geen ruchtbaarheid aan de prijsverschillen tussen Nederland en de buurlanden. “Omdat zij dit zien als een soort gratis reclame om in het buitenland te gaan tanken.”

Nergens in Europa zoveel accijns als in Nederland

Dat de benzine in Nederland duurder is dan in andere EU-landen heeft te maken met de accijns die de overheid op brandstof heft. Op het moment moet in geen enkel ander EU-land meer accijns bovenop de benzineprijs worden betaald dan in Nederland. “Dit is historisch zo gegroeid en houdt vermoedelijk ook verband met het welvaartsniveau per land”, zegt Rico Luman, sectoreconoom automotive bij ING. “In Oost-Europese landen is het accijnsniveau over het algemeen lager.”

In augustus was de accijns op benzine in Nederland 79 cent, terwijl automobilisten in bijvoorbeeld Oostenrijk 48 cent per liter accijns betaalden. Ook Duitsland (65 cent) en België (60 cent) zitten ruim onder de Nederlandse brandstoftaks. Doordat de accijns grote prijsverschillen veroorzaakt aan de pomp, spreken de verenigde pomphouders van oneerlijke concurrentie.

Inflatie drukken

Iedere EU-lidstaat is verplicht om minimaal 36 cent accijns per liter brandstof te heffen. Maar landen zijn er vrij in om daar nog wat bovenop te gooien. “Hoeveel accijns een land heft is een politieke keuze”, zegt Schoenmakers. “Duitsland is een echt autoland, met de grote autofabrikanten, en heft daardoor minder accijns op brandstof. Maar Nederland is toch ook een belangrijk transportland. En we moeten de inflatie drukken.”

Dat laatste vond het kabinet in april ook. Toen voerde het een tijdelijke accijnsverlaging door om de vanwege de oorlog in Oekraïne fors gestegen brandstofprijzen te compenseren. In juli zijn die accijnswijzigingen deels weer teruggedraaid, waarmee de accijnsprijs op een liter ongelode benzine nu om precies te zijn 78,91 cent bedraagt. Voor diesel is dat 51,63 cent.

Als het inmiddels demissionaire kabinet het plan doorzet om ook het resterende deel van de accijnsverlaging teniet te doen, komt er per 1 januari van het nieuwe jaar nog eens 8,7 cent per liter bij voor benzine en 5,6 cent voor diesel. Met alle gevolgen van dien, stelt Beta. Zo zullen transportbedrijven volgens de branchevereniging de duurdere brandstofkosten ook weer doorberekenen aan hun klanten. De ANWB waarschuwde eerder al dat veel automobilisten financieel knel zitten door de hoge brandstofprijzen.

Een 'grote revisie van autobelastingen’

ING-econoom Luman wijst er op dat het wel veel scheelt waar je tankt:”Het prijsverschil tussen tanken langs de snelweg en bij een onbemande pomp in de regio is in de loop van de jaren toegenomen. Afgerond is tanken in de regio wel 20 cent per liter goedkoper. Vrijwel vergelijkbaar met de nu verwachte accijnsstijging.”

Hij verwacht dat een volgend kabinet komt te staan voor ‘een grote revisie van autobelastingen’: “Ik kan me goed voorstellen dat daarbij ook CO2-uitstoot een rol gaat spelen. Europa heeft grote ambities voor elektrificatie, maar de transitie van het wagenpark loopt sterk achter bij de nieuwe verkopen. En in Europees verband wordt er ook voorgesorteerd op een kilometerheffing.”

