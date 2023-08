Pompen of verzuipen? Nederland moet nog leren omgaan met hevige neerslag én extreme droogte

Met een paar flinke buien afgelopen zaterdag lijkt een periode van veel regen in Nederland voorlopig voorbij. Dit jaar wisselen de weken met extreme droogte of veel neerslag elkaar sterk af. De natuur en de landbouw hebben daar last van. “Er moet nog veel gebeuren om de gevolgen van de extremen op te vangen”, meent Jane Alblas van de Unie van waterschappen.

“Het weer is grillig”, constateert Niko Wanders, hydroloog aan de Universiteit Utrecht. “Eerst een zeer droge periode en daarna een natte maand, dat is uitzonderlijk.”

Dat blijkt ook uit de cijfers van het KNMI: in juli viel er 110 millimeter regen en normaal is dat 78 millimeter. In juni was het zeer droog met 24 millimeter waar 66 het gemiddelde is. Halverwege juni meldde het KNMI al dat er (tussen 24 mei en 8 juni) vijftien dagen lang geen regen was gevallen en dat kwam de laatste honderd jaar slechts vijf keer eerder voor.

Pak versnippering aan

Al een paar jaar is duidelijk dat Nederland water moet vasthouden in onder meer de bodem en in reservoirs in natte periodes om het te benutten in droge tijden. “Sinds de droge zomers vanaf 2018 groeit het bewustzijn”, zegt Wanders, maar wat echt nodig is zijn structurele maatregelen. Dat betekent in principe geen landbouw maar natuur in gebieden waar weinig water of veel water is. Landbouw is geschikter in gebieden waar de aanwezigheid van water meer in balans is te houden, betoogt de hydroloog.

Wanders bepleit een beter onderscheid tussen de functies landbouw en natuur en beperking van versnippering. “Als de gebieden met één functie grootschaliger worden, kan je makkelijker het water reguleren. Nu botsen op veel plekken de belangen van de landbouw, de natuur en de drinkwatervoorziening. Boeren willen in het algemeen een laag waterpeil om makkelijker met hun machines op het land te kunnen, de natuur heeft meestal behoefte aan natte omstandigheden en waterbedrijven willen dat anderen zo weinig mogelijk water onttrekken om de drinkwatervoorziening veilig te stellen.”

Verder meent de hydroloog dat er nog te vaak wordt gebouwd op laagliggende terreinen. De gemalen pompen daar te veel water weg om de woningen in die wijken droog te houden, betoogt hij.

BBB geen trendbreuk

“Het is altijd zoeken naar de juiste balans tussen zo veel mogelijk water vasthouden, voor drogere periodes, en water wegpompen om natte kelders te vermijden”, zegt Alblas van de Unie van Waterschappen. “Waterschappen kiezen er nu al voor meer water vast te houden in de sloten, voor droge periodes. Daarmee nemen ze in sommige gebieden bewust een iets groter risico op overstroming als het opnieuw gaat regenen.”

De BBB was de grote winnaar bij de waterschapsverkiezingen afgelopen maart. Dat heeft tot nu toe geen gevolgen voor droogtemaatregelen van waterschappen, zegt Alblas. “Vooralsnog zie ik geen trendbreuk. Ook boeren hebben belang bij het beschermen van water en willen de voorraden op peil houden. Dat kan door een hoger waterpeil in de sloten maar ook door verbetering van de structuur van de bodem die als een spons kan functioneren en zo het water in de haarvaten kan vasthouden. Dat betekent het stimuleren van bodemleven en het afwisselen van gewassen om de bodem vitaal en los te houden. Je ziet wel dat het oplossen van droogteproblemen regionaal maatwerk is. Er is geen blauwdruk die overal werkt.”

Pieken beperken

De laatste jaren gebeurt er al veel, meent Wanders. “Traditioneel zetten de Nederlandse watermanagers de pompen aan en de sluizen open als het veel regent. Dat doen ze niet meer. Bijna iedereen weet: zoveel mogelijk vasthouden, dat water. Op veel plaatsen is al de loop van beken verlegd zodat ze meer water bergen, er zijn meer waterreservoirs en soms wordt het water in de sloten op een hoger peil gehouden. In het gebied waar ik woon, de Utrechtse Heuvelrug, maken natuurorganisaties, boeren en overheid daarover ook afspraken.”

Maar structurele aanpassingen, zoals het aanwijzen van grotere landbouw- en natuurgebieden, blijven nog uit, constateert Wanders. Provincies zouden daar verandering in moeten brengen, meent hij. “Dan zijn de gevolgen van de enorme pieken en dalen van neerslag en droogte makkelijker te beperken. Landbouw en natuur merken nu al hoe snel droogte toeneemt.”

Een boer in het Brabantse Lierop besproeit zijn akkers tijdens de zonsondergang na een warme dag in mei. Beeld ANP / Rob Engelaar

