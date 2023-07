Poetin mag zich erop hebben voorbereid, de sancties raken hem steeds harder

Nee, voor een directe implosie van de Russische economie hebben de westerse sancties niet gezorgd. De ellenlange rijen voor geldautomaten van mensen die hun geld liever in een sok bewaarden, bang als zij waren dat het hele financiële systeem ineen zou klappen? Achteraf gezien duurde die consternatie na de Russische inval in Oekraïne niet lang.

Met snel en slim ingrijpen van de Russische centrale bank en een zorgvuldige, jarenlange voorbereiding van president Poetin wist Rusland de westerse sancties tot nu toe nog aardig te doorstaan. Tot voor kort baalden veel burgers misschien nog het meest van het verdwijnen van westerse merken als McDonald's en Ikea.

Maar dat verandert nu de oorlog en de bijkomende sancties langer aanhouden. Afgelopen vrijdag verlengden de Europese Unie en de Verenigde Staten het huidige sanctiepakket opnieuw met zes maanden, en de adem van het westen lijkt lang.

Verkoop van olie en gas

Het wringt vooral bij de verkoop van olie en gas, één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de Russische staatskas. In de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg de omzet van de olie- en gasindustrie nog maar de helft van die in 2022, meldde het Russische ministerie van financiën onlangs.

De oorzaak is duidelijk: sinds de inval in Oekraïne is Europa in noodvaart aan het afkicken van Russisch gas, en vanaf december geldt er voor westerse landen ook een importverbod op Russische ruwe olie.

Nu zijn er op zich nog genoeg andere kopers op de markt, zoals China. Dat land koopt nu voor recordaantallen aan Russische olie op, bleek deze week. Maar wél tegen een hoge korting: Ruslands onderhandelingspositie is door de oorlog niet meer wat het geweest is.

Hoe anders was dat een jaar geleden, toen de prijzen voor olie en gas torenhoog waren en Rusland die producten nog aan Europa wist te slijten. Door die hoge prijzen kampte Europa met een energiecrisis, maar in Rusland stegen de inkomsten juist.

Mede door al die export werd ook de roebel meer waard. Op het hoogtepunt, nu ongeveer een jaar geleden, kreeg je voor één dollar slechts 54 roebel. Sindsdien is een gestage terugval ingezet, en op dit moment is een dollar ruim 90 roebel waard, een waardevermindering van zo’n 40 procent.

Buitenlandse spaarrekening

Wat daarbij ook niet helpt is dat bedrijven en consumenten almaar meer geld op een buitenlandse spaarrekening zetten, voor zover ze daarbij geen last hebben van sancties natuurlijk. Daardoor daalt de vraag naar roebels, en daardoor daalt die munt in waarde. Zeker na de chaotische muiterij van het Wagnerleger van drie weken geleden ging het hard.

Een zwakke roebel maakt het duurder om producten uit het buitenland te importeren, wat de inflatie kan opvoeren. Vrijdag hoopte de Russische centrale bank de kapitaalvlucht af te remmen door zijn beleidsrente te verhogen. Daardoor zal ook de spaarrente van commerciële banken toenemen, wat het voor burgers aantrekkelijker zal maken om hun geld op een Russische rekening te laten staan.

Minder afhankelijk

Het lijkt overigens of Poetin al heel lang heeft nagedacht over westerse sancties die een confrontatie met het westen zouden uitlokken. Zo is hij al sinds begin deze eeuw bezig om zich minder afhankelijk te maken van buitenlandse machten.

Bijvoorbeeld door Ruslands buitenlandse schuld af te bouwen en zo minder afhankelijk te zijn van geldschieters uit andere landen. Maar ook door zelf meer te produceren, om zo minder te hoeven invoeren.

Zo komt nu bijna al het eten en drinken uit Russische fabrieken, zei analist Chris Weafer van Macro Advisory eerder tegen radiozender NPR, waar dat in 2013 nog voor de helft geïmporteerd werd.

Die omschakeling was wel even wennen, zei Weafer, die zelf in Moskou zit. “De eerste paar jaar aten we voedsel dat ik nog het best kan omschrijven als papieren zakdoekjes met een smaakje, omdat producenten nog moesten wennen.” Inmiddels smaakt veel eten gewoon prima, voegde hij eraan toe.

Oorlogsindustrie

Maar die zelfvoorzienendheid gaat Poetin niet eeuwig redden. Niet álles is zelf te maken, bijvoorbeeld door een gebrek aan onderdelen. Autoverkopen zijn mede daardoor met 75 procent gedaald ten opzichte van voor de oorlog, berekenden onderzoekers van Yale University onlangs.

En als het Kremlin ooit nog in ándere dingen wil investeren dan de oorlogsindustrie, zoals in landbouw, onderwijs of de telecomindustrie, dan zal het zich volgens sommige analisten toch weer op de financiële markten moeten begeven voor leningen. Het is de vraag of beleggers daar dan nog trek in hebben, of dat door sancties überhaupt mogen.

