Pleidooi van vakbond FNV voor een ‘groen pensioen’ stuit op kritiek

Pensioengeld weghalen uit bedrijven in de olie- en gassector klinkt stoer, maar het klimaat schiet er weinig mee op. Dat stelt pensioenfonds PMT, dat zelf 2,2 miljard euro belegt in fossiele energie, in reactie op een groene oproep van FNV.

De vakbond spoorde de besturen van pensioenfondsen waarin FNV zelf zitting heeft, aan: beleg, als het om energie gaat, alleen in groene energiebronnen. Daarmee volgt FNV de koers van ABP, dat als eerste grote pensioenfonds alle ‘fossiele beleggingen’ afstoot. Beide stappen leverden opgestoken duimen op in de ‘fossielvrij-beweging’.

Voor collega-vakbond CNV is dat geen reden om zich ook tegen fossiele beleggingen te keren. “Via onze pensioenfondsbestuurders voeren wij de dialoog met bedrijven in de fossiele sectoren om te komen tot het meest effectieve beleid”, meldt een woordvoerder. CNV is niet van plan om de steun voor beleggingen in fossiele sectoren in te trekken.

“Fossiele beleggingen weigeren klink misschien mooi, maar klimaatwinst bereiken gaat niet via een haakse bocht”, reageert voorzitter Terry Troost van metaalfonds PMT. Door fossiele beleggingen te schrappen heeft een pensioenbeheerder zelf een schoon blazoen, maar het klimaat is er volgens Troost niet mee geholpen. Een buitenlandse koper zal de aandelen overnemen zonder oog voor milieubelangen, schetst Troost het risico.

Het voortouw nemen

FNV-bestuurder Piet Rietman noemde die visie te beperkt. “Iemand moet beginnen met het weren van fossiele beleggingen”, stelde Rietman. “Wij in het rijke, vervuilende en CO2-intensieve westen zouden het voortouw moeten nemen.”

Expert in duurzaam beleggen Mark van Baal van Follow This vindt dat toch te kort door de bocht. “Je kunt gemakkelijk zeggen: ik trek mijn geld weg bij olie- en gasbedrijven. Maar die bedrijven blijven dan zoals ze zijn. De productie en het verbruik van fossiele energie worden er niet minder van.”

Van Baal moet altijd aan het bekende nummer Hotel California van The Eagles denken, zegt hij, als een investeerder fossiele beleggingen schrapt. “Daar zit een zinnetje in: ‘You can check out anytime you like, but you can never leave’.”

Je kunt je handen er makkelijk van af trekken, maar de algehele afhankelijkheid van fossiele energiebronnen werk je er de wereld niet mee uit, bedoelt hij. “Het lost niets op.” Tenzij alle beleggers ter wereld de belangen in bedrijven als Shell, BP en ExxonMobil afstoten, maar dat is onrealistisch.

De optimale aanpak lijkt toch, betoogt Van Baal, om een bedrijf als aandeelhouder achter de vodden te zitten. PMT doet daar, via pensioenuitvoerder MN, volgens hem goede pogingen toe. Met klimaatresoluties om Shell aan te sporen om snel werk te maken van de Parijse klimaatdoelen stemde het fonds in.

Nauwelijks effectief

“Wij blijven liever met de bedrijven in gesprek, om aan te sturen op klimaatbeleid”, zegt PMT-voorzitter Troost daarover. Hij volhardt daarmee in een strategie die zowel ABP als FNV als nauwelijks effectief heeft beschreven, in toelichting op hun duurzame koers.

Ondertussen wil het pensioenfonds stapsgewijs groener beleggen. Van de 10 miljard die PMT in 2030 belegt, moet 4 miljard naar de duurzame energietransitie vloeien. De sectoren die het fonds vertegenwoordigt, maken volgens Troost zelf ook een transitie door, richting CO2-arme en schone banen.

In één keer de fossiele sector de rug toekeren vindt PMT niet opportuun. Bij de achterban van het fonds zou het ook niet passen, want die zijn zelf actief in sectoren die drijven op olie en gas. Nogal een verschil met ABP, waar de achterban van leraren en ambtenaren juist aandrong op het afstoten van fossiele belangen.

Dat FNV ook van PMT verlangt dat de beleggingsportefeuille wordt opgeschud, heeft Troost ‘verrast’. Weliswaar heeft de vakbond een minderheidsstem, de PMT-voorzitter vindt het toch een gewichtig signaal. “FNV is een belangrijke speler, ook binnen ons bestuur.” Dat een duurzame beleggingskoers een solide rendement oplevert, daar is de metaalbestuurder nog onvoldoende van overtuigd.

