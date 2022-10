Plasticvervuiler Coca-Cola trekt voor de klimaattop een groen jasje aan

De klimaattak van de Verenigde Naties en het Egyptische ministerie van buitenlandse zaken kondigden vorige week een opvallende sponsor aan voor de aanstaande klimaattop in Sharm-el-Sheikh: frisdrankgigant Coca-Cola. Milieuorganisaties zijn verbijsterd en beschouwen de sponsordeal als greenwashing. Het zou met andere woorden vooral een kans zijn om goede sier te maken voor Coca-Cola, dat al jaren bekendstaat als een van de grootste plasticvervuilers ter wereld.

“Simpelweg schandalig”, noemt Faiza Oulahsen, hoofd klimaat en energie bij Greenpeace Nederland, de sponsorovereenkomst tussen de VN en Coca-Cola. Volgens de Nederlandse Plastic Soup Foundation produceert Coca-Cola meer dan 100 miljard plastic flessen per jaar voor zijn merken. Milieuorganisatie Break Free From Plastic heeft de frisdrankgigant vier jaar op rij bestempeld als de grootste plasticvervuiler van de wereld.

Na de bekendmaking op 28 september begon de Britse duurzaamheidsconsultant en klimaatactivist Georgia Elliott-Smith een petitie, die inmiddels meer dan 120.000 keer ondertekend is. De boodschap: de jaarlijkse klimaattop hoort een gespreksplatform te zijn waar wereldleiders, klimaatactivisten en organisaties zonder winstoogmerk samenkomen om oplossingen te zoeken voor klimaatproblematiek. Het moet volgens haar geen festijn zijn voor de belangen van vervuilende bedrijven en lobbyisten.

Grote rol in het verduurzamen van bedrijven

Zelf zegt Coca-Cola met de sponsoring van de top te zoeken naar samenwerking met andere bedrijven, overheden, en andere organisaties. Zo probeert het bedrijf om samen over te stappen op duurzame alternatieven en wil het gezamenlijk klimaatdoelen waarmaken. De organisatie achter de klimaattop vindt dat Coca-Cola een grote rol speelt in het verduurzamen van bedrijven en hun producten, zo staat op de website.

Maar de klimaatkritiek op Coca-Cola kan volgens experts overslaan op de klimaattop zélf. “Marketingbeslissingen als deze kunnen de geloofwaardigheid van de klimaattop aantasten”, zegt ook Willemijn van Dolen, hoogleraar marketing aan de Universiteit van Amsterdam.

Oulahsen vraagt zich daarbij af of de jaarlijkse klimaatbijeenkomst van VN-landen überhaupt een groot bedrijf als sponsor nodig heeft. Het is immers met name een politieke bijeenkomst, geen commercieel evenement.

Het Egyptische ministerie van buitenlandse zaken en de VN-klimaattak hebben nog niet op de kritiek gereageerd, ook niet op vragen van Trouw over de sponsorovereenkomst met Coca-Cola.

Ikea-meubels in de conferentiezalen

Kritiek op sponsordeals van de jaarlijkse VN-klimaattop is niet nieuw. In eerdere jaren uitten milieuorganisaties ook al hun onvrede over verschillende sponsorovereenkomsten. In 2021 waren Ikea en Unilever hoofdsponsoren van de top. Ikea gebruikt veel hout voor zijn relatief goedkope meubels en wordt weleens verdacht van illegale houtkap. Tijdens de klimaattop van 2021 werden Ikea-meubels in de conferentiezalen gebruikt.

Unilever krijgt ook kritiek, vanwege niet-duurzame producten en grootschalig gebruik van plastic verpakkingen. Het bedrijf staat op de derde plek van de plasticvervuilers-ranglijst van Break Free From Plastic.

Wel lijken de duurzaamheidsambities van deze bedrijven net wat hoger dan die van Coca-Cola. Zo heeft Ikea toegezegd zijn ecologische voetafdruk en emissies te zullen halveren voor 2030. Coca-Cola zegt zijn uitstoot voor die tijd met slechts 25 procent te willen verlagen, hoewel het bedrijf wel belooft alleen nog maar gerecyclede flesjes te zullen verkopen. En waar Unilever in 2039 klimaatneutraal wil zijn, mikt de frisdrankfabrikant op 2050.

Goede sier maken met groene initiatieven

Oulahsen vermoedt dat Coca-Cola met deze sponsoringsactie deuren wil openen naar verschillende overheden en ministers, lobbyisten en ngo’s. “Toegang is invloed. In dit geval gaat het om het imago van Coca-Cola. Dit is geen reclame voor hun frisdrankflesjes, maar voor Coca-Cola als zogenaamd ‘groen bedrijf’.” Vervuilende multinationals die op deze manier hun agenda proberen door te drukken, horen volgens haar niet op de top.

De laatste jaren ziet hoogleraar Van Dolen de kritiek toenemen op vervuilende bedrijven die goede sier willen maken met financiële bijdrages aan groene initiatieven. “Uit onderzoek is gebleken dat consumenten steeds liever zien dat bedrijven de schade die ze maken corrigeren of compenseren. Dit soort sponsoring wordt steeds minder vaak als authentiek beschouwd.”

Niet alleen de sponsordeal met Coca-Cola oogst kritiek. Greenpeace hekelt ook de partnerdeal van de klimaattop met EgyptAir, de nationale luchtvaartmaatschappij van Egypte. Gasten van de top in badplaats Sharm-el-Sheikh ontvangen van de luchtvaartmaatschappij 20 procent korting op zijn of haar tickets, iets wat Greenpeace niet vindt rijmen met de strijd tegen klimaatverandering.

