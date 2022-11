Plastic flesjes uit je autoraam gooien is in Bulgarije nog heel normaal

Maarten van Gestel reist (deels) met de trein naar de klimaattop in Egypte. Hoe denken zijn medepassagiers over klimaatverandering? Vandaag: voor veel Bulgaren is klimaatverandering een nog onbekend concept.

De Bulgaarse student interieurdesign Presiyana Zaprynova (21) heeft haar moeder er al vaak op aangesproken, maar vooralsnog zonder effect. “Als ik bij haar in de auto zit, gooit ze vaak dingen uit het raam. Een leeg waterflesje, of vieze zakdoekjes.” Zaprynova vraagt dan steeds vol ongeloof wat haar moeder bezielt. “‘Oh’, reageert ze dan een beetje ongeïnteresseerd. ‘Ik had niet eens door dat ik dat deed.’” Voor de generatie van haar ouders is het ‘instinct’ om je afval uit je raam te gooien, zegt de student. “Het is onderdeel van de Bulgaarse cultuur.”

Ik ben onderweg naar de klimaattop in Egypte, grotendeels per trein. Waar de mensen in Roemenië vaak wel iets wisten over klimaatverandering, is het onderwerp in Bulgarije een onbekender concept. De eerste twee jonge mensen die ik in de trein spreek, Magdalena Emilova (26) en Nigoray (22), die niet met zijn volledige naam in de krant wil, zeggen er ‘niets’ over te weten. Ja, zegt Magdalena, in gebrekkig Engels, het is nu warm voor november. “Of dit door vervuiling komt, weet ik niet.” Nigoray denkt niet dat mensen invloed hebben op het klimaat. “Het is waarschijnlijk de natuur.”

Politieke scam

Zaprynova, die onderweg is van haar ouders in de provinciestad Ruse naar haar woonplaats en hoofdstad Sofia, maakt zich wel ernstige zorgen over het klimaatprobleem. En over de onverschilligheid van de Bulgaarse bevolking. “Je hoeft geen wetenschapper te zijn om te zien dat er iets aan de hand is.” Het is november, zegt ze, en ze draagt een hemdje. “Dat is ook voor Bulgarije niet normaal.”

Presiyana Zaprynova (21) in de trein van Russe naar hoofdstad Sofia Beeld Maarten van Gestel

Zeker de oudere Bulgaren zouden niets over het onderwerp willen weten, zegt Zaprynova. Als de generaties van haar ouders en daarboven al iets over klimaatverandering horen, doen ze het al snel af als ‘de zoveelste politieke scam.’ “Als je kijkt naar de communistische geschiedenis van het land is dat misschien niet zo gek.” In die tijd was alle informatie gecontroleerd door de overheid en mochten mensen het land niet uit. “Ze zijn gebrainwasht, weten dat ook, en nemen nu niet meer klakkeloos iets aan van wetenschappers op tv.”

Armoede en corruptie

De student benoemt ook dat veel Bulgaren andere worstelingen hebben. “De meeste mensen zijn arm”, zegt ze, terwijl de trein langs krot-achtige huisjes met golfplaten daken zoeft. “Ik kom uit een middenklassengezin, maar wij hebben ook ups en downs gehad. We waren nooit dakloos, maar ik kan me de tijd herinneren dat mijn ouders moeite hadden om eten op tafel te krijgen.” Bulgaren met een (tweedehands) auto, zo wil ze maar zeggen, gaan niet de trein nemen om duurzaamheidsoverwegingen, zeker niet wanneer dat duurder is. “En dat is het al snel.”

Zaprynova verwacht ook weinig van haar overheid op het gebied van haar klimaat. “Als Bulgarije miljarden van de EU krijgt voor een wagenproject, verdwijnt het meeste geld in de zakken van ambtenaren. Die nemen, nemen, nemen, alles voor hun eigen profijt.” Ze vertelt hoe verkiezingen in haar land ‘gekocht’ worden, doordat politici werkloze zigeuners betalen voor hun stem. Nigoray noemt zijn land het afvoerputje van Europa, qua corruptie nog erger dan Roemenië. “Als onze overheid één miljoen heeft voor een kinderziekenhuis, gaat twintig procent daarvan daadwerkelijk naar het ziekenhuis.” In sommige landen heb je maffia. “Bulgarije ís de maffia.”

‘Er is nog hoop’

Toch geeft Zaprynova de hoop voor Bulgarije niet op. In veel dorpen leven mensen volgens haar duurzaam, door zelf voedsel te verbouwen en zelf dieren te houden voor eieren, kaas en vlees. “Ik zie dat ze goed met hun dieren omgaan, veel beter dan in de bio-industrie.” Ook ziet ze in de hoofdstad mondjesmaat elektrische bussen rijden, en hoort ze over overheidssubsidies voor wie zonnepanelen wil nemen.

Het zou mooi zijn, zegt ze, als haar generatie ervoor kan zorgen dat mensen in ieder geval stoppen met troep uit hun autoraam gooien. “Vijftien jaar geleden, toen ik klein was, gooiden mensen ook als ze op straat wandelden al hun afval op de stoep, zoals Snickers-verpakkingen.” Dat is al ‘drastisch verbeterd’, en doet inmiddels niemand meer, in Sofia niet en ook niet in andere steden. “Er is dus nog hoop.”

