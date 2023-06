Plantaardig pionier Ella Mills: ‘Het gaat om balans, hoe saai en onsexy dat ook is’

Heel de dag door vormden er rijen voor de deur van de Deliciously Ella pop-up store in Amsterdam. Beeld Stephanie Broekarts

Ze begon met een blog voor simpele vega recepten, een decennium later staat ze aan het hoofd van een plantaardig imperium dat vorig jaar 25 miljoen euro heeft omgezet. De Britse Ella Mills (32) is even in Amsterdam om de lancering van haar havermoutrepen in de Nederlandse supermarkt te vieren. Met miljoenen volgers op sociale media waren de 400 plekjes voor de pop-upstore binnen no time vergeven.

“Ik had geen idee dat het zó druk zou zijn”, zegt een vrolijke Mills. Na het signeren van boeken, aangaan van gesprekken en fotomomenten met fans kan ze even een half uurtje zitten. De gemeenschap die ze heeft opgebouwd noemt ze een essentieel onderdeel van haar succes.

“Het is als bedrijf zo belangrijk om een nuttige rol te spelen in mensen hun levens, om een emotionele band met ze aan te gaan. Die relatie is niet iets wat je met geld kan kopen. Ik heb onbedoeld eerst jarenlang een merk opgebouwd voordat we iets gingen verkopen. Een onconventionele aanpak, die goed heeft uitgepakt.”

Medische wanhoop

Mills had nooit de intentie een bedrijf te starten. Ze begon in 2012, als 20-jarige universiteitsstudente, uit medische wanhoop met plantaardig eten. Een jaar eerder werd bij haar de diagnose posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom (POTS) gesteld. POTS beïnvloedt het autonome zenuwstelsel, waardoor ze haar hartslag, bloeddruk of spijsverteringssysteem niet onder controle kon houden en leed aan chronische pijn en vermoeidheid.

Na een jaar van ziekenhuisopnames en voorgeschreven medicijnen die minimaal werkten, ging ze op zoek naar manieren waarop ze zelf gezonder kon leven. Ze kwam uit op een onbewerkt, plantaardig dieet. Ze startte haar blog Deliciously Ella, waar ze haar ervaringen en recepten deelde, en binnen korte tijd trok deze meer dan een miljoen views per maand.

‘Toen ik begon, was plantaardig eten vreemd’

In 2015 verscheen onder dezelfde noemer haar eerste kookboek. Het werd het snelst verkopende kookboek debuut ooit. Haar persoonlijke reis in de plantaardige wereld verloopt vrijwel synchroon met de industrie erachter.

“Toen ik begon met mijn blog waren er bijna nergens recepten of producten voor plantaardig eten. Het was super niche en vreemd, er was misschien één specifieke winkel waar je terecht kon. Nu zie je het overal. Bijna elke supermarkt, café of restaurant heeft wel opties. De snelheid waarmee dat is veranderd, is heel bijzonder.”

Ella Mills, ook bekend als Deliciously Ella, tijdens haar eerste Nederlandse evenement. Beeld Stephanie Broekarts

In een tijd waarin opties voor plantaardig voedsel in het Verenigd Koninkrijk schaars waren, was de vraag duidelijk groter dan het aanbod. De timing voor Mills had niet beter gekund. Na het ontmoeten van haar man Matthew, die sinds 2015 als CEO van het bedrijf optreedt, lanceerde ze haar eerste natuurlijke, plantaardige producten.

Recordomzet

“Destijds kocht 3 of 4 procent van de bevolking in het VK weleens plantaardige producten. Dan heb ik het niet over iets als een courgette, maar bijvoorbeeld tofu of havermelk in plaats van koemelk. Nu is het ongeveer 50 procent, wat een buitengewone groei is in zo’n korte periode.”

De producten worden ondertussen in veertig landen gekocht. Voor een verzadigde markt is Mills niet bang. Het ziet er namelijk naar uit dat de plantaardige retailmarkt in Europa blijft groeien. Volgens onderzoek van het Global Food Initiative (GFI) groeide de markt met 21 procent tussen 2020 en 2022, tot een recordomzet van 5,8 miljard euro. Van de onderzochte landen heeft Nederland de hoogste consumptie plantaardige voedingsmiddelen per inwoner.

De gemeenschap die Mills heeft opgebouwd noemt ze een essentieel onderdeel van haar succes. Beeld Stephanie Broekarts

Ondanks de groei van de markt blijft het aandeel vleeseters in Nederland hoog. Uit cijfers van het CBS uit 2020 blijkt dat de helft van de Nederlanders minimaal 5 dagen per week vlees eet. Slechts 1,7 procent van de bevolking is vegetariër en 0,4 procent van de mensen kiest voor een volledig plantaardig dieet. Wel zijn steeds meer mensen flexitariër, ruim 1 op de 3 volwassenen is minder vlees gaan eten. Voor de meesten is gezondheid de belangrijkste reden.

“En dat is helemaal oké”, zegt Mills. “Het hoeft niet alles of niets te zijn. Iedereen kan meer planten eten. Meer groenten, fruit, bonen, noten en zaden. We houden als mens van snelle en extreme oplossingen, maar die werken in de praktijk vaak niet. Het moet plezierig zijn om iets vol te kunnen houden. Het gaat om balans, hoe saai en onsexy dat ook is. Je hoeft niet te zeggen dat vandaag de laatste dag is dat je dit eet of dat doet. Het kan ook zijn: ja, vandaag ik eet plantaardig. En morgen kijk ik hoe ik me voel.”

Liever iets nieuws dan een vleesvervanger

Mills wordt geassocieerd met veganisme, iets waar ze zelf bewust van weg blijft. Veganisme is de ethische overtuiging en daaruit volgende leefstijl dat dieren niet bestaan om door mensen gebruikt te worden. Dat betekent niet alleen een plantaardig dieet volgen, maar ook geen leren schoenen dragen of verzorgingsproducten gebruiken die getest zijn op dieren. Een veganist zal dus een plantaardig dieet volgen, maar iemand die plantaardig eet, hoeft geen veganist te zijn.

Mills: “Op een gegeven moment stond veganistisch synoniem voor gezond, maar dat is niet per se zo. De term plantaardig past beter bij mij en het bedrijf. Ik wil geen klassieke vleesgerechten vervangen, ik wil iets toevoegen. Niet dat er geen plaats is voor vleesvervangers, maar ik denk niet dat ze de toekomst zijn. Vaak zijn ze beter voor het milieu, en natuurlijk hebben ze ethische voordelen. Maar omdat het uiteindelijk nog steeds ultra-bewerkte producten zijn hebben ze niet dezelfde gezondheidsvoordelen als bijvoorbeeld een bonenburger.”

Fans konden tijdens de pop-up shop producten proeven en kopen die nu nog niet in de Nederlandse supermarkt te koop zijn. Beeld Stephanie Broekarts

Bovendien denkt ze dat het veganistische label ook iets is dat mensen afschrikt en daardoor de eiwittransitie verlangzaamt.

“We weten dat het aantal chronische en leefstijlgerelateerde ziektes in het Westen hoog is. Dat we beter voor onszelf moeten zorgen. Dat we duurzamere keuzes moeten maken. Maar niemand houdt ervan gezegd te worden hoe hij moet leven of eten. Ik denk dat het belangrijk is dat gezond eten toegankelijk voelt voor mensen, zonder dat er een waardeoordeel aan hangt.”

Doorgekookte, slappe broccoli

Verder noemt ze smaakperceptie als grootste struikelblok binnen de transitie. “Mensen gaan ervan uit dat plantaardig eten niet lekker is. En dat begrijp ik, dat dacht ik vroeger ook. Ik haatte groenten, kende broccoli alleen in de doorgekookte, slappe vorm. Maar als je begint met wat knoflook en chili te bakken en het afmaakt met een sesamdressing wordt zo’n groente opeens een heel andere ervaring.”

In Nederland vielen de laatste maanden enkele veganistische bedrijven om. Is het dieet toch een tijdelijke rage en keren we terug naar vlees? Mills gelooft van niet. “Net als dat we niet meer zullen terugkeren naar binnen roken of autorijden zonder riem. We weten nu beter.”

De toekomst ziet ze optimistisch tegemoet. “Met het groeien van de koopkracht van jongere generaties verwacht ik dat we over tien jaar een echt omslagpunt zullen hebben. Dat het dan de norm is dat een menu voor de helft plantaardig is. Niet dat er geen vlees meer zal zijn, maar dat we het zullen behandelen zoals het behandeld zou moeten worden: als een luxeproduct.”

