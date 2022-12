Pizza bestellen of baantjes trekken in het zwembad? Dan graag 1,50 extra voor de energie

Al dertien maanden betalen de ongeveer duizend zwemleskinderen en leden van zwembad De Brink in Zelhem een ‘energietaks’ van 2,50 euro per maand. Wie een los kaartje koopt, betaalt 10 procent extra bij de kassa. Staat allemaal netjes op de bon. De eigenaars, de broers Weening, willen zo voorkomen dat ze de deuren moeten sluiten.

Want het gebouw en het zwembadwater verwarmen kost de broers iedere maand een vermogen. “De energierekening beslaat nu 30 procent van onze omzet. Daarover houden we onze bezoekers op de hoogte in onze maandelijkse nieuwsbrief”, zegt Erik Weening.

Na januari hopen de broers de energietoeslag er weer af te halen. “We hebben voor volgend jaar een vaste prijsafspraak kunnen maken met de gasleverancier. Nu zijn we nog afhankelijk van de extreem hoge variabele energieprijzen. Elk dubbeltje dat hier binnenkomt verdwijnt in de bodemloze put genaamd energie”, zegt de zwembad-eigenaar.

Begrip

De bezoekers begrijpen het wel. “Er zijn er zelfs die extra willen bijbetalen”, zegt de goedgemutste Weening. Dat er weinig over gezeurd wordt, komt volgens hem doordat de twee alles duidelijk communiceren. “Dat waarderen mensen. Bovendien weten ze dat het tijdelijk is.”

Daar sluit consumentenpsycholoog Patrick Wessels zich bij aan. Al verwacht hij dat een energietoeslag vooral kan rekenen op de sympathie van vaste bezoekers. En dat het alleen zinvol is voor kleinere bedrijven. “Dit werkt niet voor grote ketens als de MediaMarkt. Die hebben geen gunfactor”, zegt hij.

Bij pizzaketen Domino’s wordt sinds november bij ongeveer de helft van de 344 filialen een energiebijdrage gevraagd. Filiaalhouders, merendeels franchisenemers, mogen zelf weten of ze dat wel of niet doen. Er zijn wel maximumbedragen afgesproken: 0,50 euro bij het afhalen en 1,50 euro bij het bezorgen (omdat voor het elektrisch bezorgen accu’s moeten worden opgeladen). “De reacties zijn wisselend”, zegt een woordvoerder van Domino’s.

Psychologische pijn

Pizzaliefhebber Hidde Poppen vindt het ‘toch wel apart’ en deelde daarom een foto van zijn bonnetje op Facebook. “Energiebijdrage 0,50 eurocent. Huh?” Volgens hem kan Domino’s beter de prijsstijging in de pizzaprijs verwerken.

Hidde Poppen uit Emmen bestelde pizza’s en moest tot zijn verbazing een energiebijdrage betalen. Beeld Hidde Poppen

Brancheorganisatie Ondernemend Nederland (ONL) adviseert haar leden om de hoge energieprijzen in eerste instantie door te rekenen in de prijzen, in plaats van er een apart bedrag voor op te nemen op de factuur, laat ONL-voorzitter Hans Biesheuvel weten. “Omdat het er tot nu toe niet op lijkt dat deze prijsstijging tijdelijk is en iedereen in Nederland wel begrijpt dat de druk op de energiekosten hoog is.”

Goed advies, vindt Patrick Wessels. Een energietoeslag op de bon veroorzaakt namelijk extra ‘psychologische pijn’ bij consumenten. “Met name omdat het een extra bedrag is op de bon, waardoor mensen niet alleen moeten slikken als ze bijvoorbeeld 85 euro moeten afrekenen voor een etentje, maar opnieuw moeten slikken als er nog eens 2,50 euro bovenop komt”, legt hij uit. “Als die twee bedragen in één bedrag gepresenteerd worden, doet dat minder pijn”, duidt hij de werking van ons brein. “Alle bestaande literatuur zegt daarom: verwerk hogere kosten in je prijzen.”

De vaste klanten

Op dit moment krijgt het midden- en kleinbedrijf (mkb) – anders dan huishoudens – nog geen compensatie van de overheid voor hoge energiekosten. Die steun komt er wel, maar daarvoor kunnen energie-intensieve bedrijven pas ergens in het eerste kwartaal van 2023 een aanvraag doen. Dat kan dan wel met terugwerkende kracht.

Biesheuvel heeft mede daarom alle begrip voor ondernemers die een energiebijdrage apart op de factuur zetten. Die zitten voor zover hij weet vooral in energie-intensieve sectoren, gericht op consumenten. Hij noemt sauna’s, zwembaden, stomerijen en wasserijen. Vooral ondernemers met veel vaste klanten en bezoekers met wie ze een persoonlijke band hebben opgebouwd, zijn geneigd helder te communiceren over de bijdrage voor energie, merkt de voorzitter.

Toename

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft nog niet veel signalen ontvangen dat horecaondernemers een energiebijdrage vragen aan hun gasten. KHN noemt het vooral belangrijk dat een gast tevoren weet waar hij/zij aan toe is. MKB-Nederland heeft er begrip voor dat ondernemers dit doen omdat velen ál hun kosten (fors) zien stijgen: energie, loonkosten, huurprijzen, grondstofprijzen en belastingen.

Opvallend is dat sommige bedrijven die een energietoeslag vragen daar ook weer van afstappen. Restaurant Achteraf in Zoetermeer rekende in september 2,50 euro extra per klant die kwam dineren, meldde het AD. Na ongeveer een week is de zaak daar weer mee gestopt, zegt een medewerker. “We vonden bij nader inzien dat we onze problemen niet bij de gasten moeten neerleggen. Niet iedereen heeft het breed. Dus nu zetten we de verwarming bijna niet aan en gebruiken we kaarsen en de warmte van de open keuken. De prijzen blijven gewoon hetzelfde”, zegt de medewerker. “Dan maar wat minder winstmarge.”

