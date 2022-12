Pimpelen doen deze meesjes niet, maar hoe komen ze dan aan hun naam?

Terwijl ik deze regels schrijf, kijk ik naar buiten en zie pimpelmeesjes dartelen. Vaak wel twee of soms zelfs drie tegelijk. Kleine blauw-gele vogeltjes die hier in de bossen aan de oostelijke Veluwerand veel voorkomen. Het is voor het waarnemen van zangvogels een groot voordeel dat de bomen in dit jaargetijde geen bladeren hebben; alleen de fijnsparren en de grove dennen blijven groen en de eiken houden nog angstvallig een deel van hun bruin geworden blad vast in afwachting van een storm, maar verder is alles kaal.

Het is de biotoop van roodborstjes, kool- en pimpelmezen, vinken en merels, veel merels. Toch is het hier volkomen stil, de koolmezen laten hun fietspompjes met rust, de vinken slaan niet, de merels produceren hooguit wat geritsel in het gevallen blad. Af en toe beitelt ergens een specht zijn maaltje bijeen.

Het dartelst van alle avifauna naast mijn werkplek zijn de pimpelmeesjes, rusteloos vliegen ze van tak naar tak, zelden blijven ze langer dan een paar tellen ergens zitten. Kleine blauwe verenbundeltjes in de struiken. Pimpelblauw. Bestaat dat woord? Pimpelpaars wel, maar dat is iets anders.

Hemelsblauwe blauwe mees

Hoe het vogeltje aan zijn naam komt is onduidelijk. Volgens vogelbescherming zijn er meerdere verklaringen voor. Het kan afgeleid zijn van het Nederduitse werkwoord pimpeln, wat zoiets betekent als een belletje zachtjes laten klingelen, het kan een onomatopee zijn van het hoge geluid dat de vogeltjes maken, of het heeft iets met vlinders te maken. Dat laatste lijkt me vergezocht. We kennen pimpelen in het Nederlands ook als (veel) drinken, een alcoholist is dan een pimpelaar; met de pimpelmees heeft dat niets van doen.

In andere Europese talen heten ze blauwe mees: mésange bleue in het Frans, Blaumeise in het Duitse en blue tit in het Engels. Dat laatste zou je met wat fantasie ook kunnen vertalen als blauwborst, maar dat is een geheel andere vogel. ‘Tit’ heeft niets met borsten te maken, maar betekent oorspronkelijk klein, zie ook het Franse petit en ons petieterig.

Ook de Latijnse naam – altijd handig om internationale verwarring te voorkomen – duidt op de blauwe kleur: Cyanistes caeruleus. Cyaan betekent blauw, en caeruleum is afgeleid van het Latijnse caelum, de blauwe hemel. De hemelsblauwe blauwe mees dus. Er zijn trouwens ook nog die gele borst- en buikpartij en een paar streepjes zwart bij de kop.

Als acrobaatjes hangen ze aan de dunste takken

Het puntige snaveltje van de pimpelmeesjes duidt erop dat het voornamelijk insecteneters zijn die graag torretjes, bladluizen, rupsjes, spinnetjes en ander klein grut nuttigen. In de winter schakelen ze bij gebrek aan veel insecten ook over op het eten van zaden van boomsoorten als haagbuik, berk en lariks. Het is daarbij handig dat ze zo weinig wegen en als acrobaatjes aan de dunste twijgjes in de bomen kunnen hangen.

De pimpeltjes en nog vijf andere mezensoorten die als standvogel in ons land voorkomen, behoren tot de mezenfamilie Paridae met in totaal ruim zestig soorten op het noordelijk halfrond en in Afrika. Het baardmannetje, de buidelmees en de staartmees zijn nauw aan de Paridae verwant. En ook leuk.