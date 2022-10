Piekbelaster of niet? De boer weet het ook niet precies

Koop 500 tot 600 grote vervuilers uit nabij natuurgebieden. Dat adviseert Johan Remkes om de stikstofuitstoot nog binnen een jaar flink te verminderen. Maar welke veehouders en fabrieken precies onder die ‘piekbelasters’ vallen, is nog verre van duidelijk. Dat is frustrerend, vindt varkensboer Jos Naalden.

Wat vindt u van het advies van Remkes?

“Remkes heeft de grootste onzekerheid helaas niet kunnen wegnemen. Uiteindelijk ligt de focus van het beleid nog steeds op het uitkopen van piekbelasters. Maar wie zijn die piekbelasters precies? Gaat het om het aantal dieren dat je houdt? Of de grootte van je bedrijf? Of de afstand tot de natuur? Zolang dat niet duidelijk is, blijven alle ondernemers in de buurt van natuurgebieden in onzekerheid zitten.”

Varkenshouder Jos Naalden uit Bergen op Zoom. Beeld ZLTO

U houdt een paar duizend varkens op korte afstand van een stikstofgevoelig natuurgebied, de Brabantse Wal. Bent u een piekbelaster, denkt u?

“Ik vind zelf absoluut van niet. In vergelijking met andere varkenshouders heb ik een vrij klein bedrijf, op anderhalve kilometer van de natuur. En de provincie heeft mij tot dusver nog niet benaderd voor een vrijwillige uitkoopregeling, in tegenstelling tot andere agrariërs die midden op de Brabantse Wal boeren. Maar het knaagt wel: wat als de overheid anders oordeelt?”

Wat betekent die onzekerheid voor uw bedrijf?

“Het is vooral frustrerend dat het provinciale beleid soms botst met het landelijke beleid. Van de provincie Noord-Brabant moet ik voor januari 2024 mijn stal verduurzamen, anders krijg ik geen vergunning meer. Maar wat als mijn bedrijf straks toch een piekbelaster blijkt, en ik gedwongen moet stoppen? Wie garandeert dan dat ik mijn investering nog terugzie? Ik mis in dit dossier soms centrale aansturing.”

Onlangs kocht de provincie zeven Brabantse veehouders uit. Is zo’n vrijwillige regeling iets voor u?

“Als de voorwaarden goed zijn, is elke ondernemer bereid om dat gesprek aan te gaan. En boeren zijn ondernemers pur sang. Maar soms is het bod gewoon te laag. Bijvoorbeeld omdat er bij de opkoop geen rekening wordt gehouden met de opbrengst van de zonnepanelen op je dak.”

Ook gedwongen opkoop ligt nadrukkelijk nog op tafel.

“Daar wil ik nu nog niet op vooruitlopen. Ik ga ervan uit dat ik eerst word uitgenodigd voor een vrijwillige uitkoopregeling. Is die regeling passend voor mij en mijn kinderen, dan komen we er wel uit.”

