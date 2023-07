Peter Drenth (CDA): ‘We vragen ons toch ook niet af of Amsterdam wel op de goede plek ligt?’

Als de stikstofcrisis een kansspel zou zijn, wint Gelderland de jackpot. De Veluwe, met afstand het grootste Nederlandse natuurgebied op land, vormt het hart van de provincie. Het is ook het schoolvoorbeeld van een hooggelegen zandgrondgebied waar zorgen zijn over de staat van de natuur. Het is er vaak veel te droog. En dat maakt de natuur nog eens extra gevoelig voor een overdaad aan stikstof.

Pal daarnaast ligt de Gelderse Vallei, een regio die nadrukkelijk draait op de landbouweconomie. Groot in vee, met name kippen en kalveren. Maar bijvoorbeeld ook in bedrijven die machines maken voor de landbouw. Dat Wageningen een universiteit heeft met landbouw als fundament van haar bestaan, is bovendien geen toeval.

Afgelopen maand viel de langverwachte jackpot hier daadwerkelijk, toen de piekbelastersaanpak van natuurminister Christianne van der Wal (VVD) écht concreet werd. Van de 3000 piekbelasters komen er 1800 uit Gelderland. Dat komt mede door de manier van rekenen. Niet de uitstoot telt, maar wat er in totaal neerdaalt op alle natuurgebieden binnen een straal van 25 kilometer rondom een boerderij. En in die cirkel ligt bij veel Gelderse veehouders nu eenmaal héél veel natuur.

Niet uit een ei

Terwijl Van der Wal haar aanpak bekend maakte, was de Gelderse politiek nog een nieuwe coalitie aan het smeden. Ook hier werd de BoerBurgerBeweging in maart met afstand de grootste partij, met 14 van de 55 zetels. De provincie slaat met een coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP – in elk geval op papier – nadrukkelijk rechtsaf.

Daarbij komt de stikstofaanpak op het bord terecht van een BBB-CDA-tandem. Kersvers BBB-gedeputeerde Harold Zoet krijgt met landbouw en natuur de hele jackpot in zijn portefeuille. Zijn door de wol geverfde collega Peter Drenth (CDA) gaat zich als een soort ‘gebiedsgedeputeerde’ nadrukkelijk buigen over de gebieden waar die jackpot valt: de Veluwe en de Gelderse Vallei.

Voor Drenth kwam de enorme nadruk op Gelderland in de piekbelastersaanpak niet onverwacht. “We komen niet uit een ei”, reageert hij. “Dit verhaal begint al bij Remkes. Die adviseerde om de grootste vijfhonderd tot zeshonderd piekbelasters te gaan uitkopen.” Een methode die haaks zou staan op de lijn die Gelderland in de vorige bestuursperiode al koos.

“Verplichte uitkoop werkt hier niet”, stelt Drenth. Het zou leiden tot ellenlange procedures, vreest hij. “De minister heeft het toen anders aangevlogen door voor drieduizend piekbelasters te gaan. Maar wél op basis van vrijwilligheid. Ik vind dat ze daar hulde voor verdient.”

Leeggeveegd of niet?

Toch zorgt de aanpak voor onrust. Want bijna elke veehouder in de buurt van de Veluwe is nu piekbelaster, verwacht Zoet. “Terwijl er nog veel onduidelijk is. Boeren weten nu weliswaar hoe het zit met vrijwillige uitkoop, maar nog niet wat de andere mogelijkheden zijn. Regelingen om een bedrijf te verplaatsen of te extensiveren, moeten nog volgen.”

Die onrust gaat soms met stevige taal gepaard. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop verweet Van der Wal onlangs de Gelderse Vallei ‘leeg te vegen’. “Ik ga daar toch van zeggen dat we dit soort termen níét moeten gebruiken”, reageert Drenth fel. “Het doet volstrekt onrecht aan de situatie en het dreunt door in de dorpen waar het om gaat.”

Terwijl juist de toekomst van die dorpsgemeenschappen een van de grootste pijnpunten is in de Gelderse politiek. “We maken ons zorgen over de sociaal-economische impact; die discussie mis ik in Den Haag”, vervolgt Drenth. “Het is niet zo dat we vrijwillig boeren opkopen en daarna weer over gaan tot de orde van de dag. Het is niet alleen die pluimveehouder. Ook de mensen die de sorteermachines maken, de universiteit in Wageningen. Als er veel boeren vertrekken, heeft dat gevolgen voor een hele keten. Dan gaan er ook melkfabrieken dicht.”

Ervaren bestuurder versus nieuwkomer

Het is vooral Drenth die tijdens het interview de gepeperde uitspraken voor zijn rekening neemt. Dat is niet gek: de CDA’er is al sinds het begin van de stikstofcrisis een van de meest zichtbare provinciebestuurders. Hij kent het klappen van de zweep en weet precies welke boodschap hij wil overbrengen.

Zoet spreekt meer in algemeenheden, en zoekt minder de scherpe randjes op. Voor de BBB’er is provinciepolitiek dan ook een nieuw hoofdstuk. Zoet is van huis uit paardenhouder en was daarnaast onder meer regiovoorzitter bij boerenorganisatie LTO Noord.

De zomer wil hij vooral gebruiken om thuis te raken in alle facetten van zijn portefeuille. “Ik woon zelf op de Veluwe. Ik kom er dus ook veel en dan ziet het er mooi uit. Maar ik ken ook de zorgen van natuurorganisaties. Daarover wil ik me goed laten informeren. Niet allemaal via officiële werkbezoeken. Maar gewoon in gesprek, met de benen op tafel.”

Precies dat gebeurt in Den Haag te weinig, vindt Zoet. “We zullen stikstof moeten reduceren. Maar daar willen we Gelderlanders bij betrekken.” Boeren, natuurbeheerders, maar ook anderen. “De vraag is ook: willen we in Nederland voedsel blijven produceren, of willen we meer importeren?” Maar produceert Gelderland dan wel het juiste? Veel kalfsvlees is bijvoorbeeld vooral voor de export bestemd. “Dat is een vraag die we niet alleen bij de agrarische sector moeten leggen. Als er meer lokaal en biologisch wordt verkocht, dan wordt het ook meer geproduceerd.”

Alcohol in sportkantines

Zoet en Drenth delen de analyse dat ‘Den Haag’ te ver van de praktijk staat. “We maken in Nederland te veel beleid langs matrixen en economische doorrekeningen”, stelt Drenth. Hij wijst op de plannen voor een verbod op alcohol in sportkantines. “Dat lijkt misschien best logisch geredeneerd. Maar het verhaal erachter is dat sport duur is; dat is niet erg, daarom past de gemeente een deel bij.”

Maar vervolgens wordt er bezuinigd en moeten verenigingen zelf op zoek naar extra inkomsten, redeneert Drenth verder. “Die komen bijvoorbeeld uit de bar. Vervolgens zeg je: we gaan alcohol verbieden. Maar dan moet de bijdrage van leden omhoog. En dat raakt juist weer de kwetsbaarste groepen.”

Zoet valt hem bij. “Zo is de overheid steeds meer aan het betuttelen.” Hij refereert zelf aan de belasting op plastic bakjes die op 1 juli is ingegaan. “De inflatie is al hoog, mensen kunnen moeilijk rondkomen. En dan komt dat er óók nog eens bij. Dat touwtje breekt een keer.”

Betutteling of urgentie

Ondanks alle eensgezindheid valt ook een belangrijk verschil op tussen beide bestuurders. Een woord als betutteling zal Drenth niet zo snel gebruiken. Maar in zijn analyse van het stikstofprobleem vallen termen die dan weer buiten Zoets idioom vallen.

Economie en natuur zijn wat Drenth betreft in zeventig jaar ‘uit balans’ geraakt. “We hebben iedereen en alles de mogelijkheden willen geven om stappen te zetten. Uitbreidingen in de agrarische sector, maar ook woningbouw bijna tot op de snelweg. We hebben zo zitten wrikken dat het allemaal tóch kan. Maar de grenzen zijn bereikt. Niet alleen voor de agrarische sector, maar voor iedereen.”

Van onbalans is ook volgens Zoet sprake. Maar dan toch vooral omdat de overheid de verhoudingen op het platteland overhoop haalt, met alle onrust van dien. Waar Drenth de urgentie van ingrepen in de agrarische sector benadrukt, lijken die voor Zoet meer een verplicht nummer. Grenzen bereikt? Dat is dan weer meer een Drenth-opmerking.

Amsterdam op de goede plek

Wat hen wel bindt is het antwoord op de volgende vraag: is het werkelijk zo gek dat er fors wordt ingegrepen in de Gelderse Vallei? Of ligt die grote landbouwregio misschien wel net op de verkeerde plek, pal tegen de Veluwe aan. “Veel te gemakkelijk”, vindt Drenth. “We vragen ons toch ook niet af of Amsterdam wel precies op de goede plek ligt? Of dat Den Haag wel zo’n grote stad moet zijn?”

De landbouw, de bijbehorende industrie en de WUR: ze zijn nu eenmaal. En dat moet wat de nieuwe Gelderse coalitie betreft ook zo blijven, door in goed overleg met boeren tot voldoende stikstofreductie te komen. Of dat lukt met alleen vrijwillige maatregelen, terwijl juist hier de jackpot valt? “Tot nu toe hebben we hier met onze eigen regelingen meer stikstofruimte gecreëerd dan met die van het Rijk”, zegt Drenth. “Daar ben ik wel trots op.”

