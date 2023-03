Pensioenfonds ING stoot fossiel af: ‘Een belangrijk signaal aan andere beleggers’

Het Pensioenfonds ING verkocht vorig jaar ‘een groot deel’ van zijn beleggingen in de fossiele industrie. Welke investeringen precies zijn afgestoten wil het fonds niet bekend maken. Het pensioenfonds bezat volgens de lijst van investeringen die in mei 2022 bekend werd aandelen in onder meer Shell, Exxon en BP.

Het pensioenfonds van de ING Bank bevestigt de verkoop van de aandelen na een publicatie zaterdag op de website van het radio- en tv-programma Pointer. Volgens een bron van het programma zouden in ieder geval de aandelen in oliemaatschappij Shell van de hand zijn gedaan. Een woordvoerder van het fonds zegt dat in het voorjaar als het jaarverslag verschijnt duidelijk wordt welke investeringen zijn verkocht.

‘Bijdragen aan het Klimaatakkoord van Parijs’

Over de reden van de verkoop mailt het Pensioenfonds ING aan Trouw: “Door middel van de verkoop van beleggingen in bedrijven in de fossiele industrie willen wij bijdragen aan het reduceren van de opwarming van de aarde in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs.”

Het fonds laat ook weten de European Climate Benchmark te hanteren. Hierin staan richtlijnen om te voldoen aan ‘Parijs’ waardoor de opwarming van de aarde onder 2 graden Celsius blijft.

Er staat ook in dat beleggingen in bedrijven die meer dan 1 procent van de winst uit de opwekking van energie uit kolen halen moeten worden verkocht. Ondernemingen die hun winst voor meer dan 10 procent uit de olieindustrie halen of voor meer dan 50 procent uit gasactiviteiten zijn ook uitgesloten.

Het vijfde pensioenfonds dat de sprong waagt

Het Pensioenfonds ING is de vijfde institutionele belegger voor pensioenen die investeringen in de fossiele industrie uitsluit of fors vermindert. Anderhalf jaar geleden kondigde het ambtenarenpensioenfonds ABP aan zich volledig uit de kolen-, olie- en gasindustrie terug te trekken. Die operatie zou eind deze maand bijna helemaal klaar moeten zijn.

ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland en met een vermogen van 460 miljard euro een van de grootste beleggers ter wereld. Twee jaar geleden maakte PME, het pensioenfonds voor werknemers bij metaalbedrijven met een vermogen van 64 miljard euro, al bekend dat alle fossiele investeringen zijn verkocht. Daarna volgden nog de kleinere fondsen van de horeca en uitkeringsorganisatie UWV met soortgelijke mededelingen.

‘Een signaal aan andere beleggers’

Het Pensioenfonds ING is dus nu het vijfde fonds dat fossiele beleggingen afbouwt. Het is met een belegd vermogen van circa 30 miljard zeker geen kleintje. Liset Meddens van het burgerinitiatief Fossielvrij NL vindt de desinvestering ‘een geweldige stap’. “Het is een signaal aan andere beleggers om dit ook te doen en zeker ook aan ING Bank om te stoppen met het geven van leningen en andere financiering aan de fossiele industrie.”

“De druk op ING Bank om uit fossiel te stappen neemt toe. Wij zien dat de ene na de andere dominosteen omvalt”, concludeert Meddens. Fossielvrij NL voerde stevig campagne bij het ABP. Sinds dit pensioenfonds bekend maakte te stoppen met fossiele investeringen richt de groep zich vooral op ING Bank. “Dat is de grootste bank van Nederland en als daar beweging komt volgen ook andere financiële instellingen”, verwacht Meddens.

