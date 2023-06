Peddelend op de snuffelfiets doen leerlingen onderzoek naar het fijnstofgehalte in de lucht

Met één simpele klik zit-ie op hun stuur: de sensor waarmee ze het fijnstofgehalte in de lucht kunnen meten. Leerlingen van het Hyperion Lyceum in Amsterdam en het Sint Michaël College in Zaandam reden een week lang rond op de zogeheten snuffelfiets, om onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit in dat gebied.

Donderdag presenteerden ze de resultaten van hun project op het Hyperion College aan de provincie Noord-Holland. Ze voerden het onderzoek uit in samenwerking met onder meer het RIVM, Hollandse Luchten en Globe Nederland. Globe is een wereldwijd onderzoeksprogramma voor middelbare scholieren.

Posters met groene en blauwe tinten die de resultaten van het onderzoek weergeven hangen aan de muur. Het onderzoek was makkelijk, zeggen de leerlingen. Gewoon een kwestie van de sensor op je stuur klikken, deze aanzetten en fietsen maar. Een blauw lampje tijdens de fietstocht betekent goed nieuws: de luchtkwaliteit is hoog. Bij een geel of rood lampje is het beter een andere route te pakken, omdat de lucht dan veel fijnstof bevat.

Fijnstof is een verzamelnaam voor alle kleine stofdeeltjes in de lucht. Ze dringen luchtwegen en bloedvaten binnen. Langdurige blootstelling aan fijnstof kan zorgen voor hart- en vaatziekten en schade aan longen. Bij kortdurende blootstelling kan de weerstand van de luchtwegen afnemen. Uit een studie uit 2018 bleek dat schade aan hart en longen al ontstaat als iemand twee uur vervuilde lucht van het verkeer inademt.

Het viel leerlingen van het Sint Michaël College op dat vooral tijdens de ochtendspits het fijnstofgehalte erg hoog was. In de hoofdstad was dat anders: daar was meer fijnstof in de avondspits.

Chocoladegeur

Isa fietste vroeger langs sporen en fabrieken naar het Sint Michaël College. Na het onderzoek fietst zij via de polder. “Ik moet iedere dag een half uur fietsen, dus is het beter voor mijn gezondheid als ik een andere route neem”, zegt ze.

Selma, die in hetzelfde groepje als Isa onderzoek heeft gedaan, merkt het wanneer er veel fijnstof in de lucht hangt. Lachend vertelt ze: “Als ik naar school ga, kom ik langs een cacaofabriek en dan ruikt het helemaal naar chocola.” Misschien niet de vervelendste lucht om in te ademen, maar het is niet heel denderend voor je gezondheid.

Vergroot de bewustwording. Dat advies geven alle groepjes die meededen. De leerlingen vonden het verbazingwekkend hoe weinig mensen zich bezighouden met de invloed van fijnstof op hun gezondheid. Anderzijds begrijpen ze het wel: voordat zij hun onderzoek deden, wisten ze ook niet wat het was.

De overheid moet meer aan bewustwording doen, vinden de scholieren. Luchtreinigers langs wegen moeten kunnen helpen, denken ze. Filters halen de fijnstof uit de lucht, waardoor de luchtkwaliteit verbetert.

Hoe de fijnstofpieken in de spits moeten worden opgelost, is een lastige vraag. Verschillende werktijden instellen is een optie, opperen leerlingen die bij de poster aan de muur staan. Maar dan daalt de uitstoot over de hele dag nog niet, zeggen anderen. Elektrisch rijden kan dat wel oplossen.

Leerlingen bespreken resultaten van het onderzoek en geven advies aan de gemeente Noord-Holland. Beeld Lara de Kluizenaar

Machteloosheid

De leerlingen vonden het onderzoek interessant om te doen, maar denken dat ze zelf niets kunnen doen om dingen op grote schaal te veranderen. Maurik van Hal, coördinator kennis en innovatie gezonde leeromgeving bij de provincie Noord-Holland, begrijpt het gevoel van machteloosheid.

“Met dit project los je misschien niet de grote problemen op, maar het heeft wel effect op je gezondheid en dat is ook belangrijk”, stelt hij. Wanneer Van Hal is uitgesproken, gaat het gesprek van de leerlingen alweer over de orde van de dag: de toets die zij hebben gemaakt en hoe die is gegaan.

Andere scholen in de provincie zijn ook bezig met het onderzoek. Zij presenteren de resultaten op een ander moment.

