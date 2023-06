Partijen staken definitief landbouwoverleg, kabinet neemt zelf maatregelen

“De partijen die samen aan tafel zitten om een landbouwakkoord te maken, hebben vastgesteld dat het niet geloofwaardig is om een akkoord te sluiten zonder deelname van de grootste landbouworganisatie in Nederland, LTO Nederland”, zegt de voorzitter. Daarom is volgens hem besloten om het proces te stoppen.

Het kabinet gaat zelf maatregelen nemen om de landbouwsector te verduurzamen nu het niet is gelukt om met de boeren tot een akkoord te komen. “Maar het kan niet zo zijn dat het kabinet automatisch uitvoert wat er in het akkoord al was afgesproken”, zegt landbouwminister Piet Adema. Vrijdag wil hij met het kabinet overleggen over maatregelen.

LTO trok dinsdagavond definitief de stekker uit de onderhandelingen met het kabinet over een landbouwakkoord. Een grote stap voor met name voorzitter Sjaak van der Tak, die er juist erg veel aan was gelegen om tot consensus te komen. Al twee keer eerder lag een forse breuklijn bloot, maar waagde LTO toch weer een nieuwe poging. Nu concludeerde ook Van der Tak dat verder praten zinloos was.

