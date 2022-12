Papieren beker of hamburgerbakje gaat praktisch altijd de verbrandingsoven in

Veel wegwerpverpakkingen zijn tegenwoordig niet meer van plastic, maar van papier. Dat klinkt als een duurzame stap vooruit, maar dat valt nogal tegen. Want recycling van juist dit soort papieren alternatieven is praktisch onmogelijk.

Koffiebekers, bakjes voor een pastamaaltijd en hamburgerdoosjes. Ze zijn tegenwoordig steeds vaker grotendeels van papier gemaakt. Bij meer dan de helft van de wegwerpverpakkingen is papier of karton intussen het hoofdbestanddeel, en niet langer plastic, becijfert stichting Natuur & Milieu. Maar of dat ook echt een vooruitgang is? “Papieren voedselverpakkingen voor onderweg worden momenteel totaal niet gerecycled”, concludeert de milieuorganisatie in een rapport.

Wie bijvoorbeeld wel eens op een groot treinstation komt, kan zich indenken hoe dat komt. Gescheiden inzameling van dit soort papierverpakkingen gebeurt nu nergens. Dat is wel geprobeerd, maar zonder succes. Reizigers scheiden niet consequent genoeg. Daardoor raakt een apart papier- of plasticbak al snel zo vervuild dat die bij de afvalverwerking alsnog naar het restafval gaat.

Wanneer papieren voedselverpakkingen eenmaal bij het restafval belanden, is ‘nascheiding’ (achteraf in de fabriek) onmogelijk. Het papier wordt vies of nat van het andere afval, waardoor enkel nog de verbrandingsoven rest. Van de wegwerpverpakkingen bij bijvoorbeeld stationsformules, tankstations en fastfoodketens wordt nu maar een klein deel hergebruikt. Daarbij gaat het vooral om plastic flesjes.

Oplossing: beker voor hergebruik

Is het probleem met de papieren bakjes en bekers op te lossen? Niet door de wegwerpbekers of prullenbakken nog maar weer eens aan te passen, concludeert Rob van Tilburg van Natuur & Milieu. “Dat zijn suboptimale oplossingen. De echte verbetering zit bij het meermalig gebruik van verpakkingsmateriaal.”

Voor het ene product is dat makkelijker dan het andere. Maar in elk geval voor bekers en bakjes zijn er al geschikte systemen die zich bewezen hebben. Van Tilburg wijst op Duitsland, waar grote ketens al deelnemen aan Recup: een soort gezamenlijke, universele beker en schaal. Het herbruikbare servies-voor-onderweg is bij alle deelnemers te verkrijgen en weer in te leveren. Consumenten betalen een euro statiegeld.

Een panklare oplossing, concludeert Van Tilburg. “Het zou zonde zijn als we in Nederland blijven vasthouden aan de status quo en achterop raken bij andere Europese landen.”

Korting met eigen beker

Ontwikkelingen op het gebied van hergebruik zijn er overigens ook in Nederland. Een toenemend aantal ketens geeft 25 of 30 cent korting op een kop koffie als mensen hun eigen beker meenemen. Dat blijft een kleine stap die de verantwoordelijkheid vooral bij de klant legt, vindt Natuur & Milieu. De kleine groep bewuste consumenten maakt er gebruik van, maar de drempel is hoog. Ook omdat ter plekke een mok kopen vaak een onaantrekkelijke optie blijkt, met prijzen boven de 10 euro.

Om de grote meerderheid mee te krijgen, moet het systeem veranderen, stelt Van Tilburg. “Er worden in Nederland jaarlijks 7 miljard verpakkingen direct na gebruik weggegooid. Een herbruikbare verpakking zou de standaard moeten worden in plaats van dat de consument daar zelf bewust voor moet kiezen. En dat kan ook: kijk naar kleine plastic flesjes. Daarvan wordt het merendeel al ingeleverd, een paar maanden nadat er een statiegeldsysteem is ingevoerd. Ondanks de scepsis vooraf.”

